McDonald’s digitalizará servicios en Monterrey

Con menús digitales y tabletas para que los niños puedan jugar mientras esperan o disfrutan su hamburguesa, McDonald’s inició un proceso de remodelación de sus 400 establecimientos en México.

Félix Ramírez Montiel, director de Comunicación Corporativa de Arcos Dorados McDonald’s México, Centroamérica el Caribe, dijo que acaban de reinaugurar una sucursal con estos cambios en la Ciudad de México y pronto lo harán con las que tienen en Monterrey, que son 22 restaurantes.

El directivo dijo que este año ha sido positivo en cuanto a ventas, como no se veía en años pasados.

“Fue un súper año, hace mucho que no veíamos estos resultados. Esto se debe a muchas cosas, como la nueva plataforma de valor que lanzamos, que se llama 3X3, y un programa que se llama cultura de servicio, en la que los jóvenes atienden las prioridades de los clientes de una manera propia de expresarse, no de forma automatizada”, explicó.

Mencionó que acaban de iniciar un programa de remodelaciones en la Ciudad de México, con el concepto Alfabet, que incorpora muchas cosas digitales, como paneles de menú y un área donde hay tablets incorporadas en las mesas para que los niños puedan jugar.

“El siguiente paso es que se incorporen las pantallas digitales para que pueda uno hacer los pedidos. Hacia allá vamos. En Monterrey vamos a empezar el próximo año”, refirió.

Aunque no reveló el monto de la inversión que van a realizar en estos cambios, Ramírez dijo que será importante porque incorpora no sólo el aspecto arquitectónico, sino también la parte de software y esto tiene un costo elevado.