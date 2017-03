MC solicita no “copiar” Sistema Anticorrupción

El diputado Samuel García, de Movimiento Ciudadano señaló que aunque es un nuevo paso el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), en la implementación es un “elefante blanco” y costoso, por lo que urge que en Nuevo León se reforme en las leyes secundarias para evitar que sólo sea un “copy page”.



Ayer, la bancada de Movimiento Ciudadano, dirigida por Concepción Landa, presentó una iniciativa para el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, el cual reformará cinco leyes diferentes que darán certeza y cumplimiento en algunos aspectos del nuevo SEA.



“No queremos un copiar y pegar “copy page”, de la federal, vemos que la federal no ha venido funcionando; expertos en materia de corrupción dicen que ese sistema no va a funcionar, porque no vincula y ha costado mucho dinero, está descoordinado y lo único que está haciendo es coordinar lo que ya existe”, dijo Samuel García.



Criticó el que actualmente no existen iniciativas presentadas por otras bancadas.



“No las han presentado estas reformas, en Movimiento Ciudadano ya las tenemos y queremos que se discutan en la mesa”, afirmó.



La propuesta contiene cinco reformas en: la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Código Penal para el Estado Libre y Soberano; Ley de Fiscalización Superior; Ley de Justicia Administrativa para crear una Sala Especializada en Materia de Combate a la Corrupción; Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; entre otras.



El legislador, indicó que hace un mes los coordinadores querían realizar cambios en materia de seguridad en el estado, cuando actualmente no está listo por la falta de reformas.



“Los coordinadores ya querían poner a un fiscal general, inhibir al procurador, cómo si no tienen listas las iniciativas; a penas se van a discutir siete pero va haber muchas más; la 3 de 3; del comité de selección, tenemos también pendientes los requisitios del fiscal general.



“Los requisitos establecidos en la ley general no sirven , cualquiera puede entrar como fiscal, necesitamos que conozcan de juicios orales, todo eso ocupamos y que deben estar en las leyes secundarias”, dijo.



Agregó que existen otros temas importantes que regular, como el del fuero, la independencia de la fiscalía, los nombramientos, entre otros.



El pasado 9 de marzo, el Congreso local aprobó la reforma constitucional que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que la entidad podrá tener nuevas figuras como autoridad, y éstos serán elegidos por los ciudadanos, como: un fiscal especializado en combate a la corrupción, fiscal general y un fiscal en procesos electorales, y un Magistrado.