MC solicita a gobierno regulación de casinos

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, solicitó una regulación extrema para los casinos para evitar que la delincuencia organizada realice lavado de dinero.



“No es coincidencia que la delincuencia organizada encuentre esquemas de lavado de dinero a través de casinos o eventos deportivos o de espectáculos.



“Ese era el motivo de la Reforma Hacendaria en el tema casino que impulsamos, recordemos que los impuestos tiene tres funciones, no solamente recaudar también regular y redistribuir y en el caso de casinos es muy claro que urge una regulación extrema”, dijo



Señaló que durante la administración del ex gobernador Rodrigo Medina, no se auditó en los seis años a ningún casino, posiblemente por estar vinculados en su mayoría con la delincuencia organizada.



“Pudieron llevar al sistema financiero, presumo yo, miles de millones de pesos del narco, entrando en cash, el casino lo reporta como consumo, lo mete a la cuenta bancaria, reporta IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), no pagó óel impuesto estatal y mandó a las cuentas que me den línea ese recurso”, indicó.



Agregó que el Gobierno del Estado debe revisar muy bien a los casinos instalados, y que como legisladores deben solicitar que se realice esto.



“Tienen que auditar de manera conjunta, con los convenios de colaboración administrativa que ya existen, el SAT y el Gobierno del Estado, caerle a los 18 casinos, checarle los últimos cinco ejercicios, y revisarles ISR, IVA; IEPS, impuesto al consumo y el impuesto de premios que cinco años dejó de cobrar Medina”, aseveró.