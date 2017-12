Maseca solicita cancelación de listado y cotización en BMV

Grupo Industrial Maseca (Gimsa), la filial mexicana de Grupo Maseca (Gruma), el mayor productor de harina de maíz y tortillas a nivel mundial, solicitó la cancelación del listado y cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), un proceso que viene preparando desde hace meses, con la compra por parte de su matriz de sus acciones.



Maseca, como es mejor conocida la compañía que ya está controlada en 99.2 por ciento por su matriz, constituyó un fideicomiso que estará activo durante seis meses para que Gruma adquiera las acciones de aquellos dueños que aún no han participado en la oferta de adquisición forzosa que tuvo lugar el mes pasado, dijo Gimsa, en un comunicado.



“Gimsa ha dejado de tener el carácter de bursátil y por lo tanto se han extinguido sus obligaciones en materia de preparación y presentación de informes bajo la legislación aplicable en materia bursátil”, dijo la empresa, con sede en esta ciudad en el comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



“A partir de esta fecha, Gimsa quedará sujeta al régimen previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles para las sociedades anónimas de capital variable”.



Gruma, que por su parte sí se mantendrá listada en bolsa, anunció su intención de comprar el resto de los títulos de Maseca al considerar que su filial ya no requería recursos financieros, por lo que no era necesario que participara más en los mercados de capital.