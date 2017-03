Más que socios comerciales, somos familia: Pete Sáenz

LAREDO, Tx.- Para el alcalde de Laredo, Texas, Pete Sáenz, la relación con México, va más allá de lo comercial, pues existe una unión casi familiar entre ambas naciones.



“Laredo, Texas siempre ha atendido a los mexicanos, más que socios somos familias”, comentó el edil de la ciudad texana.



Destacó que por este motivo el ayuntamiento de esta ciudad texana visitó recientemente Washington, D.C., en donde expuso su postura ante la posibilidad de la construcción de un muro fronterizo.



“El mensaje que hemos llevado a Washington, e hicimos llegar a 90 legisladores , es de buena voluntad, no queremos muros y necesitamos seguir siendo socios activos y amigos de México”.



“Nuestros amigos de México nos acompañaron a Washington y los turistas son bienvenidos no solo esta Semana Santa, pero todo el año”.



Por otro lado, la agencia de Customs and Border Protection (CBP) animó a los viajeros vacacionistas a tramitar permisos en línea y a utilizar las garitas de “Ready Lanes” si tienen micas o documentos de lectura electrónica.



“Queremos asesorar a los turistas que buscan viajar al interior de Estados Unidos para las vacaciones de primavera o Semana Santa que para solicitar sus permisos de turismo en línea para facilitar su procesamiento en el puerto”.



“Con la solicitud de permiso de turista en línea, el viajero debe presentarse en el puerto de entrada dentro de los siete días de la solicitud. Además emplearemos medidas tales como abrir todos los carriles disponibles según sea necesario para ayudar a facilitar el tráfico”, dijo David P. Higgerson, Director de la Oficina de Campo de Laredo de la CBP.



Las medidas de facilitación, como la apertura de carriles proporcionales al flujo de tráfico, están diseñadas para permitir el procesamiento de un volumen mayor de lo normal de viajeros que buscan permisos turísticos para viajar al interior de los Estados Unidos, facilitando los flujos diarios de tránsito, explicó.



En Laredo, específicamente en la Semana Santa, CBP procesará autobuses en el puente Colombia-Solidaridad como parte de un programa piloto para facilitar el procesamiento de autobuses en lo que serán las nuevas instalaciones de procesamiento.



El CBP anuncio que continuará procesando permisos para turistas luego de que el tráfico vehicular cierra a medianoche en el puente Colombia-Solidarity Bridge hasta que se procesen todos los permisos.



Debido a que un factor determinante del flujo de compradores depende del precio de las cosas, los Outlet, son la respuesta para obtener precio bajo en marcas de prestigio, al mismo tiempo que permien gozar de compras y diversión.