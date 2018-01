Más independientes y miembros de ONG´s se integran al MC

Movimiento Ciudadano (MC) sumó 31 precandidatos más de las filas de organizaciones no gubernamentales (ONG´s) y ex aspirantes independientes, para llegar a un total de 191 ciudadanos que van a competir por una candidatura para alcaldías y diputaciones locales.



Samuel García, dirigente estatal de MC, les dio la bienvenida y a los ciudadanos que buscaban firmas para participar como independientes les dijo que no tengan miedo, ya que la Ley les permite desistir de este intento y participar por este partido.



Indicó que la ley local, la ley federal y los lineamientos que la Comisión hizo le dan todo derecho humano y político de competir a los independientes donde quieran, por lo que no hay forma de “atarlos y poner candados”.



“No hay nada que temer en cuanto a las candidaturas independientes. Andan especulando con fundamentos que están dentro del capítulo de la reelección, aquí ninguno nos queremos reelegir, andan queriendo espantar a los independientes”, mencionó García.



Jesús González Ramírez, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma Ahora Nuevo León, comentó que el activismo tiene límites y por eso decidieron unirse al Movimiento Ciudadano para postular precandidatos.



“Durante los meses pasados hemos tejido un bloque de organizaciones civiles, activistas y líderes vecinales en distintos municipios porque nos dimos cuenta que el activismo tiene un límite, es por eso que toca entrarle, estar adentro”, expresó.



Movimiento Ciudadano refrendó su compromiso de sumar a más representantes de la sociedad civil hasta el jueves 25 de enero, cuando finaliza el registro.



Asimismo, los ex candidatos independientes dieron el espaldarazo al partido, y denunciaron que se sumaron debido a la competencia injusta frente a los aspirantes “broncos”, que extrañamente juntaban miles de firmas en sólo una semana.



García afirmó que los lineamientos de la Comisión Estatal Electoral no impiden que los ex aspirantes independientes puedan entrar en la contienda naranja.



Citó una declaración que hizo en el 2005 el presidente de la Comisión Estatal Electoral, Mario Alberto Garza, al señalar que “los aspirantes a candidaturas independientes podían desistir de su aspiración antes de que se les diera la declaratoria oficial y podrán ser postulados por cualquier partido, lo anterior siempre y cuando no hubiera terminado el proceso de precampaña del partido que pretenda postularse”.