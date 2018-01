Mantiene NL posición en marcas y patentes

Nuevo León ocupó la cuarta posición nacional en materia de solicitudes de invenciones durante el 2017; misma posición que tuvo durante el 2016. Mientras que en la gestión de marcas el estado ocupó el tercer sitio, dijo Miguel Ángel Margáin González, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).



De visita en la ciudad, el funcionario destacó que no sólo la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Monterrey quienes mantienen en el top five al estado, sino que tanto los inventores independientes como las empresas tienen una destacada participación.



“Nuevo León mantiene el cuarto lugar en materia de solicitudes de invenciones, misma posición que en 2016, cuando presentó 342 solicitudes mientras que en 2017 fueron 338, lo que significó una variación del 1.2 por ciento”.



El director del IMPI explicó que si bien la entidad ha logrado mantener dicha posición, este retroceso pudiera deberse a programas de incentivos que han impulsado otras entidades.



“La cuestión es que Nuevo León se ha mantenido, pero la cuestión es que en otros estados (…) así como se fomenta y los estados compiten para atraer inversión extranjera, aquí también (en propiedad intelectual), los programas e incentivos (también los) dan los gobiernos de los estados. Es lo que he notado hasta ahorita en la actividad de Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Puebla donde hay incentivos.



Margáin González destacó que el 50 por ciento de las patentes ingresadas durante el año pasado corresponden al sector químico, seguido del mecánico y electrónico.



“Nuevo León presentó un incremento en solicitud de signos distintivos (marcas) en 2017 de 11 mil 568 en 2017 contra diez mil 326 solicitudes en 2016, lo que representa un aumento del 12 por ciento. En el ranking nacional, Nuevo León se mantiene en la posición número tres en materia de solicitudes de signos distintivos, al igual que en 2017. Ciudad de México y Jalisco ocupan la posición 1 y 2 respectivamente”, indicó.



Mencionó que entre las marcas más famosas de Nuevo León están Pinol, Cloralex, Tecate, Emperador, Saladitas y Oxxo.



Por otro lado el directivo destacó que el Instituto está participando con apoyo técnico a los negociadores del TLCAN pues éste nació con la creación del acuerdo entre los tres países, debido a la importancia de la propiedad intelectual en el comercio trilateral.