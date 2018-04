Mantendrá Cemex inversión en tecnología

Dijo que Cemex se caracteriza por ser una empresa que contantemente está invirtiendo y desarrollando tecnología.

“Permanentemente estamos invirtiendo, tenemos centros de investigación en México, tenemos centros de investigación sobre productos y servicios en Suiza, tenemos las inversiones en nuestra plataforma digital, es una variedad de inversiones de innovación en distintos campos”, explicó.

Sobre la expectativa de que México logre un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el estratega mencionó que como empresa la incertidumbre que esto generaría no es de preocuparse ya que las operaciones de Cemex en ambos países trabajan de manera autónoma.

“Esperaría que el TLCAN siguiera el mismo curso que el tratado comercial con Europa, mientras más opciones tenga México de insertarse en la economía global mayores las posibilidades de desarrollo; eso conlleva inversiones adicionales mercados a los que México puede exportar o en los que las empresas pueden ir a invertir; yo no veo más que temas positivos en acuerdos de esta naturaleza”, dijo.

Agregó que “no (hay) necesariamente incertidumbre (de no lograrse el nuevo acuerdo). En el caso de Cemex, tiene inversiones importantes en México y Estados Unidos, pero los negocios de México y Estados Unidos no son interdependientes son totalmente autónomos (…) en todo caso podríamos pensar en impactos indirectos, por ejemplo qué sucedería con la economía mexicana en el caso de que no se llegara un acuerdo con el tratado fuera de eso no hay ninguna preocupación”.

LANZAN CEMEX GO EN ALEMANIA

Cemex realizó el lanzamiento de su plataforma comercial Cemex Go durante la feria Hannover Messe.

Mauricio Doehner, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía mencionó que esto forma parte del cronograma de lanzamientos de la aplicación en los países donde opera Cemex.

“Para finales de este año queremos que el 80 por ciento de los clientes compren por internet, eso es lo que más nos interesa. Parte importante de esto es meternos en la revolución 4.0, esto es una prioridad.

Por un lado la app da una ventaja competitiva a Cemex pero por otro lado hay una reducción en los tiempos de espera y en los costos para nuestros clientes, de cemento, agregados y concretos; que demás de que les va a permitir comprar otros productos que hoy no están comprando a través de esos canales de distribución”.

Mencionó que la cementera cuenta con diez mil clientes en México y a nivel global supera los 50 mil.