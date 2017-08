Los números de Caintra no son los que tenemos: El Bronco

Tras alertar la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, que un 23 por ciento de sus empresas afiliadas han sido víctima de algún delito, el Gobernador Jaime Rodríguez, aseguró que las cifras de este gremio no coinciden con las del gobierno.



“Yo creo que los números no son esos, nosotros tenemos los números de cada semana, en donde ellos tienen un asiento a través del Consejo Cívico de las Instituciones, a lo mejor no le han informado, voy a buscar que acuda a las reuniones”, dijo.



El Bronco, indicó que tratarán de reunirse con el Presidente de Caintra, Juan Ignacio Garza Herrera, para que revisen las cifras.



“Nosotros también tenemos una estadística, que no es esa que dice el Presidente de Caintra, le pedí a Manuel González (Secretario general de gobierno), que lo cite, lo convoque, que revise los números, probablemente nosotros no tenemos esa información, a lo mejor algunos miembros de su organización no la dan.



“Lo que queremos es colaborar, que haya una apertura completa y que no dejemos al tema de que si estamos o no de acuerdo”, señaló.



El representante de Caintra informó este lunes que las empresas afiliadas a su gremio han elevado un 24 por ciento su gasto en seguridad, y que los delitos de mayor incidencia, son los robos a negocios, en un 38.6 por ciento; robo en el traslado de mercancías en 38.6 por ciento, y las extorsiones o intentos de extorsión en un 18.2 por ciento.



“A mí me sorprendió esa declaración porque la Caintra tiene un asiento los lunes a las reuniones de seguridad; me parece extraño que declare eso porque no lo tenemos en estadística eso; si eso pasa, pues que nos diga que está pasando, no nada más es declarando, él tiene acceso con el gobierno, creo que el tema de seguridad nos debe preocupar a todos, no solamente decirlo, sino también probarlo”, aseveró.



El Bronco, indicó que en la entidad se tiene un registro de unas 180 mil empresas, y que el gobierno está trabajando para migrar a una policía de proximidad.



La Caintra hizo un llamado a las autoridades para que utilicen el presupuesto adecuadamente para el combate a la inseguridad.