Los Dos Laredos, valor histórico y económico del Noreste de México

Y la confusión existe… si estimado lector, en cualquier parte de México, el hacer referencia a que conduces negocios, tienes oficina o vives en Laredo, la pregunta inmediata es ¿De lado americano o mexicano?; y claro en materia de productividad de maquiladoras, de comercio internacional y distribución de los aproximadamente 14 mil contenedores que cruzan diariamente por esta frontera, en todo México y buena parte de la Unión Americana “nos ven como una sola región”, nos comentó recientemente el alcalde de Laredo, Texas, Pete Sáenz.



“Respecto a la convivencia entre estas dos ciudades. Nuestras familias cruzan diariamente, la gente de Laredo o ciudades cercanas pueden visitar Nuevo Laredo para cuestiones de esparcimiento, compras, turismo médico y más”; aseveró el actual alcalde de Nuevo Laredo Enrique Rivas Cuellar; y en efecto estas dos ciudades interactúan en la vida cotidiana, - unas veces con más precaución que otras-, pero esta comunidad binacional es un ejemplo de cooperación internacional para todo el mundo.



Así que la confusión de los Laredo, es una buena confusión que a veces tienta a ser aprovechada por otras ciudades y gobiernos. Por ejemplo, la Ciudad de San Antonio, Texas, basa toda su promoción turística, los nombres de sus ferias, los sitios de diversión y lo mejor de su gastronomía en la cultura mexicana, que en buena parte ha hecho crecer esa ciudad en lo que una vez fuera territorio de México, allá por 1848.



Y le comentaba antes que algunas ciudades apetecen el éxito económico de lo que es hoy el puerto terrestre más importante, no nada más entre Estados Unidos (EU) y México, pero sí el Puerto más importante de toda américa; y si antes de 1848 era una sola región perteneciente a México, en ese mismo año, por el ignominioso tratado de Guadalupe, esta región tuvo que dividirse, México al sur del Rio Grande, hoy llamado el Rio Bravo en México, a donde un puñado de menos de 20 familias decidieron continuar siendo Mexicanas y fundar la ciudad de Nuevo Laredo.



La ciudad de Laredo creció no sólo gracias al comercio internacional, sino también a los capitales ilegales que encontraban refugio “al otro lado” y que hoy están amordazados, pero no acabados, por los controles antidrogas y antilavado; afortunadamente, las actuales autoridades se alejan cada vez mas de estos grupos de control financiero y de presión.



Aquí, a contra-corriente a todas las muestras de violencia, segregacionistas y racistas que atacan a México en EU, los gobiernos de estas dos ciudades deciden apoyarse mutuamente, actuar como lo que es, una región pujante y deben de continuar siendo apoyadas por las regiones productivas de Nuevo León , Coahuila y los otros estados que con su producción agrícola y manufacturera brindan a decenas de millones de norteamericanos los satisfactores que requieren incluyendo los trabajadores que exportamos diariamente con el beneplácito empresarial por un lado y el discurso antimexicano por otro.



No es sorpresa entonces, el ver que nuevos oficiales, no electos, sino que se han ganado el puesto, estén al frente también de posiciones estratégicas en ambos Laredos, luchando por el éxito de la región, muestra también del importante legado y aportación económica que los mexicanos hemos hecho.



Para muestra baste mencionar que en Nuevo Laredo, el secretario de Desarrollo económico, Javier Solís Morales, fue un exitoso presidente de Sony en esta localidad y mantiene su línea de apoyo al actual alcalde y los proyectos de crecimiento económico binacional; indudablemente un valioso activo; y en Laredo, Texas, por decisión unánime los concejales eligieron como Regente –City Manager- a Horacio de León, quien ha mantenido una línea de trabajo por la comunidad con probidad y acatamiento hacia la ciudad por 24 años. De León tendrá que capitalizar ahora su experiencia para que el crecimiento de la región continúe sin que se vuelvan a imponer los grupos financieros y de presión que la ciudad de Laredo ha dejado atrás.



El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-EstadosUnidos.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.