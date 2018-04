Lo que sí se puede

Fuente: Cortesía

¿Qué puedo hacer? es una pregunta que me hacen con frecuencia. Muchas personas dicen que quieren participar y antes daba ideas de lo que podía interesarles. Pero siempre sucedía, invariablemente, la misma respuesta: Es que no sé…dónde, cómo, cuándo, con qué.

Otra realidad sobre los intentos de participación, que al final parece un vicio, es tener “La Solución”, esa varita mágica que a nadie se le había ocurrido, tan simple como fantástica, pero sobre todo tan querida. Y que nadie ose meterle mano, cuestionarla es una ofensa personal.

Otro síntoma es el “No me corresponde”, ese estado de enajenación cómodo y contagioso, como si la comunidad fuera un asunto de individuos y no de colectivos.

Ahora, cuando me preguntan qué hacer, respondo diferente: Comprométete, haz tuyo el espacio que es público. Desde tu casa vela por tu cuadra, tu barrio o tu colonia; sé consciene del lugar donde trabajas, los parques que visitas, los paseos que disfrutas, las montañas y todo lo que no puedes tener a cambio de dinero.

Ser y hacer ciudadania significa tener muy claro lo que sí quiero, aunque no pueda pueda poseerlo –aire, agua, jardines, escuelas, áreas deportivas-. Comprometerse es reconocer que el otro existe y cohabita en esos espacios, es coordinarse con esas personas, sobre todo las que también trabajan para conservarlos mejor, aunque tengan otras ideas y prefieran otras cosas. Compromiso es el acuerdo para conservar lo bueno y mejorar lo posible; es tolerancia, solidaridad, empatía. Es entender que una comunidad significa que yo soy con otros -no para otros ni por otros-, con otros que habitan el parque, la cuadra, las calles. Y también es convicción, comprometerse no depende de lo que otras personas decidan hacer. Claro que esto enoja muchas veces, la indiferencia solo destruye ese espacio público.

Nadie sabe lo útil y amable que puede ser un lugar para discapacitados hasta que de verdad lo necesita. Y son muy pocos. Lo viví cuatro meses entre San Pedro y Monterrey, muletas o silla de ruedas en rampas, bien pintadas, pero con pendientes insufribles; cajones de estacionamiento azules y bien señalizados que no tienen el ancho suficiente para abrir la puerta, o bien, ocupados “por un ratito, al cabo no me voy a tardar”. Más grave resultó transitar por pasillos públicos sorteando la indiferencia y el gandallismo de muchos algunos paseantes, muchos. Pero entre ese par de muletas también encontré gente educada, solidaria y cívica que facilitaba mi avance.

En este compromiso de hacer algo para mejorar este país va a ser evidente que pocas personas se comprometen a comprometerse con sus espacios, casi nadie se apropia del espacio público porque esto llevará al enojo. El descaro y la mala educación ofende, te indignará ver a alguien que tira la basura en la calle, quien arbitrariamente se monta sobre el cruce peatonal, quien quiere meterse a la fila.

Comprometerse es darse cuenta que siempre se puede transar, burlar, agandallar pero decides no hacerlo. Comprometerse devela una realidad en la que la mayoría aborta su determinación para hacer algo por su cuadra o su colonia, porque si lo hace lo disfrutarán todos, porque cuesta más trabajo, porque nadie te sanciona, porque muchas veces te tachan de estirado, excesivo, obsesivo, intenso.

La buena noticia es que siempre hay otros haciendo su parte y es maravilloso encontrarles en el camino.

La autora es Consejera Electoral en el estado de Nuevo León y promotora del cambio cultural a través de la Educación Cívica y la Participación Ciudadana.

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.