Llevarían gasolinas a zona rural con estímulos fiscales: Onexpo

Pese a que en la zona metropolitana de Nuevo León y municipios conurbados existe una sobre población de gasolineras, hay zonas rurales donde los habitantes no cuentan con una y esto se debe, en parte, a lo poco rentable que es esto y la falta de estímulos por parte del gobierno estatal, dijo Mauricio González Puente, tesorero y consejero de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Nuevo León.



De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el país, el 40 por ciento de los municipios no cuentan con estaciones de servicio, lo que podría significar una oportunidad para los inversionistas.

“Hay municipios del sur de Nuevo León que no hay gasolineras, pero no es rentable poner una, pero no hay gasolinero que quiera meterse, porque va a vender tan poco que no va a sacar ni para la luz”, mencionó.



Añadió que un esquema que podría tener el gasolinero para hacerlo atractivo es “que tal vez que el gobierno del estado promoviera estímulos fiscales ,que proveyera del terreno para que hubiera algún inversionista y que garantizara territorialidad, que no va a haber otra gasolinera nueva, para que fuera atractivo. Mientras eso no se haga habrá municipios sin gasolineras”, puntualizó.



Según los permisos otorgados por la CRE para el expendio de combustible en estaciones de servicio, al cierre de diciembre en Nuevo León se habían otorgado 666 permisos que están distribuidos en 42 de los 51 municipios del estado.



Aquellas localidades que no cuentan con permisos para gasolineras son Doctor Coss, Doctor González, General Treviño, General Zaragoza, Higueras, Iturbide, Melchor Ocampo, Salinas Victoria y Vallecillo.



González Puente señaló que “definitivamente en Nuevo León hay una saturación del mercado de gasolineras, éstas cada vez venden menos litros (…) llega un momento en que ya no es negocio, además de que también el sector está hiper regulado.



Detalló que “antes era un permiso municipal y Pemex (el que se tenía que solicitar) para hacer una gasolinera; ahora implica otras autoridades. Incurres en una serie de permisos que hacen que sea más difícil. Además los carros son más eficientes.



Consideró que es irrelevante si se elimina o no la distancia establecida entre gasolineras que se estipula en el artículo 150 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para permitir la libre competencia.



“Si se va a quitar, entonces dónde están las gasolineras. No hay porque no es atractivo ahorita, la gente que ha crecido es a base de rentas o compras de gasolineras”, resaltó.