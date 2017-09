Llegada de dreamers, una ventaja competitiva para NL: especialista

Una potencial migración de dreamers hacia México no es del todo negativo ya que estos poseen ciertas habilidades necesarias en el mercado laboral como oficios y el idioma inglés, dijo Philippe Stoeslè, investigador y profesor del departamento de Ciencias Sociales de la Udem.



El especialista dijo que las autoridades federales han visto la migración como un problema, por lo que ellos mismos llegan a bloquear su estancia en el país, siendo que este es un fenómeno social que se da en todos los países.



“Si el estado está preparado para recibir a los dreamers, simplemente no, si hay una preocupación de que hay que planearlo, sí. Me consta que las distintas Secretarías están tratando de moverse para fomentar un recibimiento de esas personas de la mejor forma posible”, dijo.



Añadió “es un reto porque puede ser mucha gente en poco tiempo pero también tenemos que ver a la migración como una oportunidad, en el sentido de la cuestión lingüística, cuántos locutores de habla inglés nos hacen falta en México y van a llegar muchos jóvenes, con buena formación académica y muchas ganas de trabajar.



Dijo que aunque aún es prematuro determinar qué pasara con los afiliados al DACA, previó que estos podrían volver a la clandestinidad lo que provocaría que en Estados Unidos, principalmente California y Texas, se elevarían los niveles de informalidad.