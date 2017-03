Llega Old Navy a Paseo La Fe

La empresa californiana Old Navy abrió su primera tienda en Monterrey, la cual está ubicada en Paseo La Fe, en el oriente de la ciudad.



Pooja Sethi, vicepresidente internacional de Old Navy, informó que desde el lanzamiento en México en 2015 han realizado una considerable inversión, aunque declinó dar una cifra.



“No divulgamos las cifras de nuestras inversiones; sin embargo, desde el lanzamiento en México en 2015, hemos realizado una considerable inversión, lo cual incluye 15 tiendas (contando la de Monterrey), y creado más de mil empleos para apoyar nuestras actividades comerciales en el país”, indicó.



“Monterrey es un mercado interesante para esta compañía. Dada su cercanía con la frontera, muchos regiomontanos conocen la marca y han comprado en nuestras tiendas en los Estados Unidos. Nos entusiasma la idea de acercar la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes, a la vez que presentamos la marca a nuevos compradores”, expresó en referencia a su llegada a la capital de Nuevo León.



Sethi declaró que esperan tener el mismo tipo de clientes en esta nueva tienda, que gustan del buen estilo y las buenas ofertas, tanto en Monterrey como en cualquier rincón del mundo.



Old Navy ha inaugurado 15 tiendas en centros comerciales de la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y ahora Nuevo León.



“Old Navy ofrece productos únicos de tendencia y de alta calidad a un valor increíble en una experiencia comercial divertida y única: algo inédito en la industria. Gracias a nuestra propuesta de valor única, esperamos aumentar nuestra participación de mercado considerablemente conforme continuamos nuestra expansión en México”, agregó.



Cuestionado sobre los planes para nuevas aperturas, Sethi respondió que siempre buscan y analizan oportunidades, pero por ahora no tenemos nada que anunciar en cuanto a nuevas aperturas en Monterrey y su área metropolitana, aunque tienen previsto inaugurar tiendas en Guadalajara y Cancún el próximo año.