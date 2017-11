Llega a NL restaurante The Capital Grille

The Capital Grille

The Capital Grille abrió su primera sucursal en Nuevo León, siendo la segunda en la República Mexicana, señaló la empresa CMR, cadena líder en México en la industria restaurantera.



“A más de cinco años de la incorporación de The Capital Grille al portafolio de marcas de CMR, es para mí un placer compartir la apertura de la primer sucursal de la marca en Nuevo León; es sin lugar a duda la propuesta más atractiva en el segmento fine dining y gracias a ello estamos seguros de que continuaremos fortaleciéndonos como marca y posicionándonos entre nuestros comensales.”, aseguró Iñigo Arrechea, director ejecutivo de marcas premium de CMR.



Este restaurante tendrá una capacidad para recibir a más de seis mil personas al mes; además, refuerza el compromiso social de CMR al convertirse en una fuente de empleo para 91 personas.



El local cuenta con una superficie total de 930.64 metros cuadrados, de los cuales 146.49 metros corresponden al área de terraza.



Fundado en 1990 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, The Capital Grille es un restaurante reconocido por sus cortes de carne de res añejada en seco, sus pescados y mariscos, su galardonada carta de vinos y su excepcional servicio.