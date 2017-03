Limpiar imagen de México, prioridad: Fernando Turner

Limpiar la imagen de México tanto dentro como fuera del país es aún más prioritario que la diversificación hacia nuevos mercados, dijo Fernando Turner Dávila, secretario de Economía y Trabajo de Nuevo León, a representantes de la Unión Europea que visitaron la ciudad en búsqueda de oportunidades de inversión.



“México es un país joven, poderoso, dinámico, grande que no se aprecia en el exterior, tiene muy mala imagen. Hollywood nos ha hecho talco, no hay una sola película en donde lo primero que aparezca de México sean las gallinas, los burros y las prostitutas (…) necesitamos trabajar en eso, no hemos sido buenos en eso, creo que eso es más importante, más que diversificar”, mencionó.



El funcionario estatal dijo que la entidad sí quiere buscar nuevos mercados, pero no para suplir a Estados Unidos ya que éste seguirá siendo por muchos años la economía más importante del mundo, sino para impulsar el crecimiento económico.



“La diversificación, obviamente es un tema muy recurrente en este momento pero también hay que ser más prácticos. Estados Unidos es la economía número uno del mundo y va a seguir así por un tiempo (…) es difícil, aunque sería deseable, diversificarse. Yo digo que es bueno, sin embargo, tampoco tenemos que invertir demasiado tiempo y demasiado dinero en esto y olvidarnos finalmente que tenemos aquí un mercado creciente”, detalló.



Reiteró que Estados Unidos necesita importar la mano de obra si quiere cumplir su meta de crecer al cuatro por ciento.



“Nosotros lo vemos como una oportunidad también, creo que lo que tenemos que hacer es generar una imagen más apropiada de México en Estados Unidos y el mundo y, para eso nuestra principal responsabilidad es ser más efectivos internamente, en cuanto a crecimiento económico, seguridad y en cuanto a la imagen en general de México”.



Turner Dávila se reunió con representantes de Alemania, Austria, Bélgica, Finalandia, Francia, Irlanda, Portugal, República Eslovaca y Suecia.