Licencia y cargo de González está “amarrado”

Dada la rispidez que existe entre el gobierno estatal y el Congreso, se esperaría que se le dificulte al Gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco, su licencia, sin embargo todo apunta a que existen acuerdos para que tenga su permiso y que en su lugar gobierne Manuel González, indicó Jesús Cantú Escalante, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.



“En condiciones normales dada la ríspida relación que ha tenido Manuel González y el propio Jaime Rodríguez con el Congreso no se daría esto, lo más probable sería que el Congreso le limitaría e hiciera difícil esta posibilidad de lograr competir por la presidencia.



“Esta extraña condescendencia por parte del Congreso, necesariamente conduce a pensar que hay unos amarres políticos con otro interés a nivel nacional”, aseveró.



Explicó que una vez que Rodríguez Calderón tome su licencia el día uno de enero de 2018, deberá regresar a su cargo el próximo dos de julio.



Comentó que en el discurso que ofreció ayer El Bronco, al anunciar su licencia, dijo que será una contienda difícil.



“En sus declaraciones decía que es una aventura muy difícil; y eso deja en claro que será sólo una participación”.



Asimismo, mencionó que el Bronco está cumpliendo con la ley al solicitar su permiso de seis meses.



Para que el Secretario General de Gobierno, Manuel González, quede al frente del gobierno del estado, bastará con la aprobación de tres terceras partes de los diputados, apuntó el también ex Consejero del Instituto Federal Electoral.



“Como gobernador interino, González no tendrá la posibilidad de actuar como coordinador de campaña, habiendo sido el mejor operador político del Bronco”.



Sergio Bernal Rojas, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Nuevo León, detalló que una vez solicitada la licencia dependerá del Congreso otorgarla.