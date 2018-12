Legal Cannabis Market: ¿Oportunidad de inversión o burbuja?

Fuente: Cortesía

La industria legal de la marihuana ha atraído la atención del público inversionista en los últimos años. Y es que esta industria ha transitado, y lo sigue haciendo, entre el mercado formal e informal. El cannabis contiene dentro de sus compuestos la molécula THC (tetrahidrocannabinol), en más de sus dos mil 500 cepas, que tiene un efecto psicoactivo o psicotrópico, comúnmente usado para fines medicinales y recreativos.

El mercado global de este psicotrópico fue valuado en 9.3 billones de dólares en 2016, de acuerdo al reporte de la industria de Grand View Research (GVR). Se espera que este mercado alcance un crecimiento compuesto anual de 34.6 por ciento al 2025. Este crecimiento está indexado a la expectativa de la legalización de la droga en distintos países y su consumo médico y privado. Este crecimiento también se refleja en el número de empresas que operan en el mercado y que ofrecen una variedad de productos derivados del THC, como aceites, resinas, tintes y consumibles concentrados.

Una característica que sobresale en este mercado es el crecimiento exponencial de la marihuana con fines medicinales, que en los últimos años ha triplicado su crecimiento y se espera que aumente más. En el 2016, el 80.3 por ciento de los ingresos globales se obtuvo de este segmento, aunado a que muchos países han legalizado su uso y han reconocido sus beneficios como opciones de tratamientos para la esclerosis múltiple, náuseas inducidas por cáncer, desórdenes mentales y dolor crónico.

En el ámbito regional, Canadá y Estados Unidos tienen la principal participación de mercado, valuada en 7.2 billones de dólares aproximadamente. De acuerdo con el reporte de GVR, se espera que en 2025 Europa emerja como el mercado más grande con un 55.6 por ciento de participación. Esto se debe a que algunos países como Alemania e Italia han adoptado canales de distribución del psicotrópico. En América Latina, los bajos costos de producción, fuerza laboral y clima son las principales características de mercados como Uruguay y Colombia que se espera que sean exportadores importantes en la región. Sin embargo, el tema legal no está totalmente definido.

Por otro lado, Israel es uno de los países que se mantiene como líder en investigación sobre los beneficios de esta droga.

En noticias recientes, Marlboro, propietario de la empresa Altria, invirtió 1.8 billones de dólares en la empresa canadiense Cronos Group. Esta empresa está geográficamente diversificada y verticalmente integrada, y opera en el mercado medicinal del cannabis, distribuyéndola globalmente. Pero no solo es en este producto la inmersión de esta planta, empresas dedicadas a bebidas alcohólicas, tabaco y productos de consumo están apostando al crecimiento del mercado. Ejemplos son la empresa Constellation Brands, productora y distribuidora de cerveza, vino y bebidas que realizó una inversión billonaria en la empresa canadiense Canopy Growth para explorar el portafolio de sus productos. La empresa canadiense Molson Coors Brewing Co, productora de cerveza, realizó un joint venture con The Hydropothecary Corp para producir bebidas con infusiones de cannabis para el mercado canadiense.

Pasando al tema de inversiones y mercado, existe el “North American Marijuana Index” compuesto por 34 empresas de Estados Unidos y Canadá. Las empresas que lo integran deben de tener una estrategia de negocio enfocada a la industria de esta planta. El precio de apertura al 13 de diciembre 2018 es de 241.39 dólares y, en su inicio, en enero del 2015 fue de 109.35 dólares, duplicando su rendimiento. El índice se clasifica en tres sectores principales: contacto directo, soporte y mercado secundario. El sector de contacto directo con la planta incluye empresas dedicadas a la biotecnología, cultivo y recolección, productos de hemp y productos de marihuana. El sector de soporte incluye empresas en el ramo de tecnología en agricultura, bienes raíces, consultoría, mercadotecnia, empaque, cumplimiento con autoridades, seguridad física y transportación. Por último, el mercado secundario integra los instrumentos de consumo, finanzas, tecnología y medios.

Sin duda es una oportunidad de inversión interesante y habría que evaluar los golpes que podría recibir el índice como la falta de regulación, lagunas en leyes (como el caso de Iowa, Texas y California en Estados Unidos), el mercado informal, condiciones climáticas y falta de coberturas incuyendo a la marihuana como un commodity. Desde mi perspectiva, este mercado no ha creado condiciones de burbuja financiera por la apertura de países que han logrado extraer sus beneficios, al formalizar el mercado y regularlo.

La autora es profesora del Departamento Académico de Contabilidad y Finanzas del Campus Monterrey.

Opine usted: alicia.galindo@itesm.mx

