Las ventajas de ser Pueblo Mágico

Estar “visible” en el mapa turístico, poder acceder a recursos federales para desarrollar proyectos de infraestructura y tener un ordenamiento, son algunas de las ventajas de ser nominado Pueblo Mágico, como es el caso de los municipios de Santiago y Linares, en Nuevo León.



Desde 2006 Santiago forma parte del catálogo de Pueblos Mágicos de la Sectur, y de entonces a la fecha ha visto reactivada la economía local con nuevos hoteles, hostales, restaurantes, atracciones y un mayor número de visitantes.



En cambio Linares tiene sólo dos años de haberse integrado y trabaja en una mejora de su infraestructura turística.



José Ángel Díaz Rebolledo, director de Gestión de Destinos de la Secretaría de Turismo señaló que, desde el nacimiento del programa se han apoyado con poco más de cinco mil millones de pesos a localidades que ostentan esta categoría.



A LA FECHA SON 111 MUNICIPIOS DEL PAÍS

“El primero de los beneficios que estos están teniendo, es que empiezas a tener una marca paraguas que te auspicia en el mercado turístico; puede haber un pueblito que nadie conozca y en el momento que se le da el nombramiento se incluye en toda la promoción, guías, y circuito turístico. Adquiere visibilidad”, explicó.



El segundo, dijo, son susceptibles de recibir apoyo de la Secretaría de Turismo para proyectos de infraestructura y capacitación; “no es que tienen garantizado el recurso, es que tienen garantizado el acceso al recurso. Estos se dan en base al proyecto que presenten, a la viabilidad, relevancia; no se les garantiza porque no queremos generar sentidos perversos porque no queremos que dejen de trabajar y solo empiecen a recibir dinero”.



Añadió “y por último que creo que es el mayor de los beneficios, es que se les exige tanto para tener una planeación y regulación, que los ordenamos, se les da una vocación y visión de trabajo en relación al turismo”.



Nuevo León es sede, del 17 al 19 de noviembre, de la cuarta feria nacional de Pueblos Mágicos, donde las 11 localidades expondrán lo mejor de su gastronomía, artesanías, cultura y turismo.



FERIA BENEFICIARÍA A NL

Por su parte, Miguel Ángel Cantú, subsecretario de Turismo de Nuevo León, explicó que a través de la Feria de Pueblos Mágicos, espera que impulse el turismo nacional y beneficie a los municipios de Nuevo León.



“Estamos asombrados porque no has confirmado mucha gente, después del sismo ocurrido hace dos meses, vemos un ambiente muy favorable para que las artesanías se comercialicen en Nuevo León.



“En Nuevo León hay dos pueblos mágicos, Santiago y Linares, ambos se han visto beneficiados y este evento abona a promover estos dos destinos”, indicó.



Señaló que la meta para esta feria es superar las 90 mil personas que asistieron a la edición anterior en Querétaro.