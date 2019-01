Las “Cuentas Alegres” de José Antonio Meade

Fuente: Féliz Vásquez

Hace algunos días, el ex Candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, declaró que el costo de cancelar el nuevo aeropuerto, ascendía a 145 mil millones de dólares, algo así como 2.9 Billones de pesos, (13 por ciento del PIB) a lo que el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, contestó que se trataban de “cuentas alegres de un hombre triste”.

Las reacciones de comentaristas y editorialistas no se hicieron esperar, y criticaron al Secretario por descalificar el comentario de Pepe Meade, sin aportar datos duros al debate, dejando entrever que avalaban los cálculos del ex candidato.

Ciertamente, si en el nuevo aeropuerto se habían invertido poco más de 100 mil millones de pesos, que sería la inversión que se “perdería” si se cancela la obra, (y esto suponiendo que no se le pudiera dar un uso alternativo a lo construido), hablar de un costo de cancelación de 2.9 Billones de pesos, llama fuertemente la atención.

Esto es así, porque el dato que calcula el Ex Candidato, se refiere al valor presente de los posibles INGRESOS que el País “Dejaría de Recibir” por no contar con un nuevo aeropuerto, lo que algunos comentaristas calificaron (erróneamente) de “Costo Alternativo”.

El cálculo que elabora Pepe Meade, compara los ingresos que se perciben actualmente, multiplicando el número de pasajeros que mueve el actual aeropuerto, por el gasto promedio que reportan los “Turistas” y dice que es 1.6 por ciento del PIB, y luego lo compara con el ingreso que se hubiera obtenido con el aeropuerto construido, (con sus seis pistas), y con una estimación propia del gasto por “Turista” que lo lleva a calcular ese ingreso equivale a seis puntos del PIB actual.

El problema para “entender” el cálculo de Meade, es que calcula primero un “FLUJO” diferencial en ingresos, entre el actual y el que se “hubiera” tenido, (allá por el año 2060), cuando el nuevo aeropuerto estuviera totalmente operando, que estima en 4.2 puntos del PIB, y luego se refiere a un a valor presente, (SALDO) de los flujos anuales de ingresos que se perderían de 13 puntos del PIB.

Para esto, en un tercer Tweet, (para “iniciados”) dio pistas de cómo llegaba a los 145 mil millones de dólares, utilizando una tasa de descuento del 15 por ciento real y como Inversión inicial la mitad (?) de la diferencia en ingresos entre construirlo o no, (que debe ser 2.1 puntos del PIB) sin embargo, para calcular el valor presente de un flujo de efectivo a perpetuidad solo se “descuenta” sin que se considere ninguna “inversión inicial”, como que no checa, pero bueno.

Sin embargo, los cálculos de Meade, NO se pueden dar por correctos, al menos por las siguientes consideraciones:

1.- El dato de 120 mil pasajeros diarios que utiliza Meade, (43.8 millones al año) es como 10 por ciento inferior a los transportados en 2018 y además, no considera que las 91 posiciones que tiene el actual aeropuerto, (57 fijas y 34 remotas) podrían dar servicio hasta 57 millones de pasajeros al año, según estimaciones de la propia empresa. (30 por ciento más que dato usado por Meade).

2.- NO todos los viajeros que utilizamos el aeropuerto Benito Juárez, somos “Turistas” que gastamos en promedio 415 dólares, (231 de ellos en hoteles, comidas y gastos varios), ya que el centralismo gubernamental nos impone la necesidad de viajar a la CDMX, en muchas ocasiones solo de ida y vuelta, (o por conexión) por lo que el 66 por ciento de los pasajeros somos usuarios nacionales que NO gastamos los “dólares” que supone Meade.

3.- Los 342 mil pasajeros diarios que usa Meade para el segundo cálculo, excede en 7.8 millones a la capacidad estimada del nuevo aeropuerto, (117 millones) y proviene de proyecciones “alegres” como un crecimiento de 20 por ciento en turistas provenientes de Asia, proyecciones que se hicieron así, deliberadamente, apara “inflar” el TUA y mostrar “garantías” más altas a los inversionistas.

4.- El supuesto de que la “Oferta” crea su propia “Demanda” no es válido, pues los turistas, cuando decidimos que Países visitar, no tomamos en cuenta si tienen o no, un Aeropuerto grande y moderno.

5. Finalmente, el NO recibir ingresos de “supuestos” turistas, que nadie puede garantizar que vendrían, por el solo hecho de tener un nuevo aeropuerto, no debe verse como una pérdida o un costo, ya que “dejar de ganar” es MUY diferente a “perder” dinero.

El autor es especialista en estudios económicos y de finanzas públicas. Actualmente ocupa el cargo de Socio de Economía en Pérez Góngora y Asociados.

Opine usted: mperezv@perezgongora.com

Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.