“Laredo será el mayor puerto industrial de Estados Unidos”

LAREDO, Tx.- El reto en la actualidad de esta ciudad es el de convertirse en un puerto industrial, aprovechando sus ventajas en el comercio internacional y turismo, para que alcance en el futuro inmediato un desempeño en la industria y la manufactura, y así se desarrolle económicamente.



Horacio de León, nuevo City Manager de Laredo, ofreció una entrevista a EL FINANCIERO en donde comparte sus retos y objetivos inmediatos y la importancia de ser asesorados como ciudad por The Bloomberg Foundation en el programa What Work Cities.



__ ¿Una vez que ha sido ratificado como City Manager de Laredo cuál es el objetivo que tienen como ciudad?

__ Desde ahora la ciudad de Laredo se va a enfocar en su desarrollo económico, siguiendo con la fortaleza que ha logrado a través del Tratado de Libre Comercio, que recién entró en renegociación, enfocado principalmente en las actividades, de import-export, así como transporte, logística y distribución a través del puerto, una de los objetivos que nos estamos trazando es darle un added value al branding de la ciudad para que se le conozca como el Puerto de Laredo y así fortalecer la marca.



Esto integra un enfoque a la ciudad con varias líneas como turismo-shopping; comercio internacional, industria y manufactura.



Laredo está en la milla cero y es el puerto terrestre más importante de Estados Unidos (EU) para México y América Latina, somos el puerto que maneja más carga en valor -149 mil millones de dólares– sólo debajo de Long Beach, California y cuándo nos ven como Distrito Aduanero, somos el lugar tres del país. El objetivo es seguirnos desarrollando por esa vía y por ello vamos a crear un Departamento de Desarrollo Económico para la ciudad de Laredo.



__ ¿Qué acciones llevará a cabo el Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad?

__Principalmente el enfoque en otro tipo de mercado para diversificarnos y así lograr una atracción de desarrollo hacia la economía regional a través de, por ejemplo, servicios médicos, desde el lado de EU, que es Laredo, junto al lado mexicano, en este caso Nuevo Laredo. Vemos la oportunidad de hacer un Centro Médico de Especialidades que por ahora sólo se encuentran en San Antonio o Corpus Christie en Texas o hasta Monterrey. Buscamos que este desarrollo se instale en unos terrenos cercanos al aeropuerto. Tenemos que hacer un Plan Maestro para ello, con incentivos que atraigan la inversión.



_¿Cómo han detectado estas necesidades de servicios y como orientarán otros requerimientos de inversión y desarrollo en la ciudad?

__En todo esto nos ha ayudado el programa de What Work Cities, impulsado por The Bloomberg Foundation, que con sus recursos nos ha respaldado para generar una base de datos con información de la ciudad en todo tipo de negocios, para ayudar a los inversionistas en sus tomas de decisiones, fuera de la ciudad, ya que a través del internet genera acceso a todo tipo de información de impuestos y valor de propiedades, servicios y seguridad, entre otros.



__ ¿Qué nos puede decir acerca del programa What Work Cities de The Bloomberg Foundation?

__The Bloomberg Foundation está ayudando a muchas ciudades de EU, capacitándolas para que tomen mejores decisiones y lleven a cabo una mejor planeación en beneficio de los ciudadanos y la comunidad, el apoyo que nos dan, es más de conocimiento que de darnos dinero y esto es muy importante. En Laredo estamos orgullosos de pertenecer a este grupo por lo que participamos en varios programas, uno de ellos es el What Work Cities, que consiste en crear un portal informativo con datos, pero también el Alcalde, Pete Sáenz, fue seleccionado en el programa Mayor Challenge, que capacita a los alcaldes de EU a desarrollar su agenda.



Además, otros miembros de su gabinete, como su servidor y Blasita López, directora de la Oficina de Convenciones y Visitantes y de Comunicación, acudiremos este 21 de agosto –hoy- a una capacitación a Nueva York junto con otro grupo de funcionarios de otras ciudades del país para capacitarnos con The Bloomberg Foundation y con la Harvard Kennedy School at Goverment y así asesorarnos para desarrollar la agenda del alcalde. Laredo es la única ciudad de la frontera de Texas que se seleccionó para este programa y el alcalde Sáenz forma parte de un grupo de 40 funcionarios de su mismo nivel de toda la Unión Americana.