El Consejo Cívico de las Instituciones lamentó que a dos años de la administración estatal no exista un planteamiento claro por parte del gobierno de Nuevo León para reestructurar el sistema de transporte público, y en este escenario se ponga en la mesa una propuesta de incremento en las tarifas del servicio para 2018.



“Reprobamos que los organismos integrantes del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) no hayan sido consultados a lo largo de dos años para ninguna de las reformas, tanto del bono preferente de transporte a estudiantes, como la creación de consorcios para el transporte público”, señaló el organismo.



El pasado 11 de diciembre de 2017, después de dos años sin sesionar, la titular del CETyV convocó a una reunión en la cual el titular de la Agencia Estatal de Transporte hizo el planteamiento de incrementar un peso la tarifa del transporte público y elevar a 30 pesos el banderazo de vehículos de alquiler.



El único argumento que sostiene esta propuesta es el impacto que ha tenido para los transportistas y taxistas las alzas en los combustibles. No hay ningún planteamiento sobre el impacto que tendrían estos aumentos sobre los bolsillos de los usuarios, criticó el Consejo Cívico.



“Tomando en cuenta la falta de visión estratégica clara en cuanto al futuro de un sistema integral de movilidad en el área metropolitana y considerando el alza de precios y la inflación que han afectado este año a los hogares de Nuevo León, externamos nuestra preocupación con respecto a un incremento en la tarifas del transporte público”, apuntó el Ccinlac.



De acuerdo con la Encuesta: Así Vamos 2016 de Cómo Vamos Nuevo León, dentro de las tres principales preocupaciones de los ciudadanos, el 47.8 por ciento de la población mencionó el aumento en precios.



El 33 por ciento de las personas utilizan como principal medio de movilidad el transporte público colectivo, un descenso marcado al comparar con el 54.56 por ciento en 2005, de acuerdo con el análisis “La Movilidad en el Área Metropolitana de Monterrey: Diagnóstico y Solución del gobierno estatal.



Factores como la falta de calidad en las condiciones actuales en el servicio de transporte público, los altos costos, los ineficientes tiempos de traslados y la baja conectividad urbana, son parte de los motivadores que implican que los usuarios del transporte público decidan usar otros medios de transporte, y que se han traducido en el mayor uso de automóviles privados, congestionamiento vial y mayores niveles de contaminación ambiental.



“Incluso no se han visto propuestas claras para la sustitución gradual de los actuales camiones de diésel a opciones modernas que impacten en menor medida el medio ambiente, inclusive que favorezca la reducción de costos de los mismos transportistas”, manifestó.