La transformación digital de las organizaciones, el gran reto del 2018 o su peor pesadilla

Agradezco la oportunidad al periódico El Financiero para dirigirme a usted estimado lector en este espacio. En esta ocasión deseo comentarle que el gran reto para los directores de empresas, gerentes de tecnología y la capacidad gerencial de las empresas mexicanas en el 2018 será su Transformación Digital.



En la actualidad, estamos presenciando lo que Gartner, IDC y las principales consultorías de TI en el mundo llaman “Transformación Digital”, que consiste en brindar los servicios de estrategia, consultoría, transformación y soporte para los directores, gerentes y ejecutivos de las empresas en la búsqueda de lograr, mediante la transformación digital, innovar sus modelos, operación, procesos y la entrega de servicios a sus clientes.



Esto es una ola que ya se veía venir desde otros países, cuando en México los directores estaban atendiendo sus necesidades operativas y las de sus clientes y aún no habían puesto en marcha sus estrategias de innovación; aunque ahora, de no hacerlo, estarían enfrentando sus peores pesadillas, cuando la competencia extranjera o incluso nacional lo hagan.



Tanto como yo como mi grupo de consultores estamos convencidos de esto y por ello promovemos que el gran reto de las empresas regiomontanas, que siempre se han caracterizado por ser punta de lanza en el país, sea el de conservar y aventajar, no solo a las Industrias de otros estados, sino tomar ventaja en la ya posicionada “Industria 4.0”, utilizando para ello las tecnologías emergentes. Vemos en cada exposición y congreso en el mundo, como el Big Data, la Inteligencia Artificial, la impresión 3D, el Internet de las Cosas, ya transformó, y seguirá transformando a las Empresas y a los Consumidores.



Insisto en que aquellos directores que siguen pensando en que su negocio no requiere innovación, vean lo que está sucediendo con la educación on-line, la industria de los seguros con su “pago por milla”, la industria del transporte colaborativa, el retail autónomo, la fuerza de trabajo bajo demanda, el hospedaje sin activos propios y las inversiones colaborativas, entre otros ejemplos.



No debe caber duda de que la Transformación Digital está cambiando los modelos de negocio, suministro, operación, producción, y tenencia y se está convirtiendo en lo que para muchos son sus ventajas competitivas, en commodities, las cuales muchos comienzan a encontrar la forma de realizarlo sin costo.



Un ejemplo claro, para TotalTech es “regalar” los sistemas de educación, trámites y servicios, turismo, infraestructura y obra a los gobiernos estatales y municipales, eliminando todas las barreras de entrada al implementar sin costo para los gobiernos, tecnologías que permitan hacer la Transformación Digital de sus gobiernos y generarles beneficios inmediatos a los ciudadanos. La forma, se convierte gracias a los nuevos modelos, en pagos por transacción a un menor costo para los consumidores -ciudadanos- o los proveedores de los gobiernos. De esta manera, todos obtienen sorprendentes ahorros.



Por ejemplo en Monterrey, un grupo de empresarios del ramo inmobiliario junto con los consultores de TotalTech y personajes de la talla de Mario García Director de Startup Studio, César Vidales, Inversionista y Consultor Internacional en el Sector Inmobiliario, entre otros, estamos trabajando en la revolución Digital de las inversiones Inmobiliarias en el país y en el extranjero.



Sebastian Bainotti, Innovation Manager de TotalTech en Argentina, se refiere a estos nuevos modelos como una manera efectiva de llegar al mercado de acuerdo a los cambios dados en la forma de invertir. Los consumidores se ven más entusiasmados con la idea de realizar pagos parciales o por transacción conforme a su demanda, y no así como en los antiguos modelos, donde, en muchos casos, se pagaba por la totalidad de un producto, que, en ocasiones, no les terminaba siendo de utilidad.



Estimado lector, nos debe quedar claro que el mundo se volvió más volátil, los consumidores toman y dejan, todo el tiempo, y las empresas cambian sus productos cada vez con menos frecuencia.



El autor es CEO y socio fundador de TotalTech, VicePresidente de Mercados del Clúster de Software de Nuevo León, Socio fundador de la Aceleradora de Startups “Startup Studio” y Consejero del LTS de la Universidad de Monterrey (UDEM).



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.