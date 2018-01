La Responsabilidad Social y el 2018

Comenzamos un nuevo ciclo anual y como siempre sucede, son muchas las expectativas tanto positivas como negativas que se presentan en este primer mes del año, agoreros positivos y negativos hacen gala de su capacidad predictiva de lo que sucederá en el futuro a corto plazo.



Es la temporada de los pronósticos en los cuales esperamos que suceda lo que consideramos positivo, y esto se hace primordialmente en el ámbito económico, soslayando todo lo demás, ya que dicho aspecto para la gran mayoría, es el primordial para cualquier actividad.



Y creo que desafortunadamente en este caso tienen razón quienes así piensan, al menos en nuestro país; los eventos políticos serán la tónica en los próximos meses; en la primera mitad del año será todo lo relacionado a quién será el ganador de las elecciones, y la segunda mitad, lo que hará la administración entrante.



Pero si bien es cierto que el ámbito económico engloba gran parte de las actividades humanas, es importante considerar que todo ello está inmerso en nuestras relaciones sociales; no hay que olvidar que estamos en una sociedad y por lo tanto esto nos obliga a tener un comportamiento político y económico en donde finalmente todo tendrá un impacto social, y por lo tanto dicho impacto tiene que ser positivo.



A quienes están participando por algún puesto público y están ejerciendo el papel de políticos, hay que recordarles que según decían los griegos, la política es “la búsqueda del bien común”, y por consiguiente se espera de ellos actúen con esta premisa principal. En otras palabras, sean responsables socialmente y pongan en la práctica esa búsqueda del bien común; ser verdaderos políticos y no “politiqueros”.



Y en el ámbito económico sucede lo mismo, que esas promesas de campaña sean realmente alcanzables y posibles, y no solo buenos deseos con el afán de ganar adeptos. O sea que sean responsables al menos en las promesas de campaña.



Tal vez por una inclinación ya prácticamente involuntaria, todo lo veo desde el aspecto socialmente responsable, o bien, porque la responsabilidad social la hacemos a un lado en cuando hablamos de economía y política, y olvidamos que a fin de cuentas todo lo que se haga en estos dos aspectos tiene una repercusión social.



La inflación por ejemplo es un claro indicador económico, pero su comportamiento e impacto es claramente social, y no solamente son números; igual sucede con las tasas de interés, su repercusión es social.



No es cuestión de ser de “izquierdas” o “derechas” políticamente hablando, se trata sencillamente de darle la verdadera importancia a la sociedad, y tener una actuación responsable en ella, ya sea de empresas y gobiernos.



Puede sonar utópico tal vez, pero vale la pena recordar que muchos de los avances sociales y tecnológicos empezaron siendo esto alguna vez, por lo tanto son posibles de lograr, y buscar que en un futuro no lejano lleguemos a ser en el país y en el mundo, sociedades realmente responsables.



Seguiremos platicando ….



Blog: http://ecologiasocial.com.mx/



