Ahora sí, la nueva Ley Inmobiliaria 

Año nuevo, buena noticias! Resulta que después de “muuuuuchos” años se vislumbra, por fin la implementación o reglamentación de la licencia inmobiliaria para el estado de Nuevo León.



Este proyecto lo vienen gestionando profesionales y asesores inmobiliarios desde los años 90, pero por múltiples circunstancias no se había podido llegar a que las autoridades competentes le pusieran atención al asunto que tendrá por nombre: LEY DEL REGISTRO ESTATAL DE ASESORES INMOBILIARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.



Esta Ley fue publicada en el Diario Oficial de nuestro Estado el 15 de diciembre del 2016, para que entrara en vigor el primero de enero, del año pasado, pero como se le han hecho varios cambios, más que nada al reglamento a solicitud de organismos involucrados todavía no entra en vigor.



Se comenta que lo hará en marzo o abril del presente año. En resumen dice: que la Secretaría de Economía y Trabajo será quién regule el registro, evaluación y acreditación para otorgar la “licencia” de Asesor Inmobiliario.



Que quienes no la tengan no podrán hacer operaciones inmobiliarias, de alguna índole, como comercialización, transacciones, ventas o compras de bienes inmuebles.



Que los Notarios deberán de pedirles a los asesores inmobiliarios su acreditación y vigencia para poder realizar este tipo de operaciones.



Que la gente o digamos los “civiles” que necesiten ser asesorados para rentar, vender o comprar un bien inmueble tendrán acceso a una lista de los asesores acreditados y vigentes para que puedan estar seguros de que están siendo protegidos y asesorados por una persona capaz y con conocimientos del tema, quién estará constantemente actualizándose de los cambios y leyes que existan con el sector inmobiliario.



Las personas que no ostenten la “licencia” y traten de fungir como asesores inmobiliarios serán multados y aquellos, ya acreditados que incurran en acciones ilegales o no establecidas en la nueva Ley serán amonestados o se les revocará su acreditación hasta por tres años o en su caso indefinidamente.



Las estadísticas señalan que los mexicanos, en promedio, realizan de una a dos operaciones de compra-venta de un inmueble en su vida, a diferencia de la gente de Estados Unidos, que lo hace de siete a nueve veces, por lo que digamos tienen algo de colmillo para los bienes inmuebles. Entonces… nosotros necesitamos gente capacitada para que nos asesore en una operación de esta índole. Que nos diga bajo qué régimen comprar, según las circunstancias; los impuestos a pagar; algunas excepciones fiscales, si las hay y una gran cantidad de situaciones fiscales, legales, y económicas que intervienen en una operación inmobiliaria.



Esto significa que la gente que se dedica a esta noble labor debe empezar a capacitarse, ya que habrá exámenes, por parte de la Secretaría de Economía y Trabajo, para integrar a este nuevo padrón a todos los profesionales inmobiliarios.



Enhorabuena al Gobierno Estatal, a la Secretaría y en especial a la gente de la AMPI por no haber claudicado por más de 20 años hasta llegar a este día. Por último, les recomendaría a los interesados en tomar cursos que se acerquen con la gente de la AMPI para que les digan dónde o con quién puede tomar las capacitaciones que tengan validez, ya que están surgiendo algunas organizaciones o personas que ofrecen dar cursos inmobiliarios y sólo buscan aprovechar el momento.



¡Hasta la próxima!



El autor cuenta con más de 25 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios.



Esta es una columna de opinión. Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad únicamente de quien la firma y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.