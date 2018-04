La importancia del Voto en la economía fronteriza – y la de Nuevo León!

Fuente: Cortesía

La frontera de México con los Estados Unidos (EU), representa no solo lo que muchos políticos en Washington creen, o simulan creer, para beneficio de su capital político. Las regiones de la frontera son los actores más importantes del NAFTA/TLCAN.

La región de la frontera en una franja de 100 kilómetros alberga 22 millones de habitantes, opera el 65 por ciento del comercio internacional total entre ambos países y es tan importante que si las operaciones comerciales cerraran por una semana, solamente hablando en el distrito aduanero de Port-Laredo, 100 mil tráileres, contenedores y camiones quedarían varados, los daños ascenderían 119 mil millones de dólares en forma directa y se afectaría a agricultores y productores en México; si esto sucediera a lo largo de toda la frontera, entonces más de 7 millones de empleados dejarían de recibir sus cheques y el mismo número de visitantes intrafronterizos, un millón diario por los puentes internacionales que unen a ambos países, dejarían de cruzar paralizando las actividades del comercio de reventa y de los grandes almacenes que se reduciría en más de un 80 por ciento. De ese tamo, sería el daño estimado lector.

Así las cosas, ante la importancia de lo que representa gobernar, garantizando la seguridad económica de sus habitantes, dos ciudades fronterizas, de lo que representa una parte muy amplia e importante de ese movimiento comercial, que son Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han empecinado en que a pesar de la violencia y del ambiente político-migratorio adverso, se mejoren las infraestructuras del comercio internacional porque en ello va la seguridad económica y la estabilidad social de sus habitantes.

Por otro lado, mientras Trump y sus grupos de antiinmigrantes en la frontera de McAllen están levantando a costosos y millonarios muros innecesarios e ignominiosos, en Laredo, Texas se han invertido muy importantes cantidades para llevar a cabo planes que empezaron hace tres años para mejorar la viabilidad, otorgar mejores condiciones a los turistas mexicanos que cruzan a EU para hacer negocios, vacacionar y otorgar mejor educación a sus hijos. El gobierno de Nuevo Laredo, está haciendo lo propio.

El Mapa: la frontera entonces no solo reviste una gran importancia dentro de la escala de la economía de los dos países -que no entienden los políticos ni los gobernadores de todos los estados fronterizos en EU, excluyendo probablemente a California durante esta administración-, ellos pretenden ver la frontera como punto de entrada de la droga que demandan y consumen los jóvenes estadounidenses; cuando en realidad representa una derrama de 22 mil millones de dólares en compras que los mexicanos hacen y consumen en las fronteras y que deja recursos de 1,700 millones de dólares en impuestos a los estados fronterizos de EU.

Del lado mexicano, me faltan datos, pero sí sé que Nuevo León y su economía dependen en un alto porcentaje del comercio de manufactura internacional y que la región de los dos Laredos toma muy en serio esta interdependencia.

Si el nuevo gobierno en México, en el 2019 no toma la frontera como lo que es, estamos en peligro. Mire, el mapa oficial de ubicación de los conflictos globales -Global Conflict Tracker-, del Centro para Acciones Preventivas (CPA) de Norteamérica, es una guía interactiva de los conflictos en curso en todo el mundo que preocupan a los EU.

El mapa de esta organización muestra casi treinta conflictos con información de antecedentes y recursos de cada uno de ellos que hoy afecta al mundo, y que pone en riesgo a EU; México es el único país marcado en todo el mapa de América, para este grupo somos más peligrosos que Venezuela y todo Sudamérica juntos, y estos mapas sirven de guía –inexacta- a los grupos republicanos de EU.

Nuestras autoridades no debieran dejar pasar en forma desapercibida estas señales y situaciones; hoy, la mayoría de nuestros oficiales electos no hacen su tarea porque están más ocupados en cuidar sus puestos; así que estimado lector como colofón le diré, encarecidamente, que si no elegimos al presidente y a legisladores adecuados y capaces de entender la importancia de la región y economía fronteriza las consecuencias para las empresas y sus familias serán terribles.

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

