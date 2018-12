La estrategia que echaría abajo el “Muro de Trump”

Fuente: Cortesía

La promesa de Trump de construir un Muro en la frontera con México, en realidad, se ha convertido en una “obsesión malsana” para todo el mundo, incluyendo ya a su propio país. Trump, se ha negado a autorizar el presupuesto operativo de su Gobierno mientras no se le concedan 5 mil millones de dólares para tan fútil capricho, lo que ha causado un paro de gobierno, si bien parcial, pero a la vez muy importante.

Esta no es la primera vez en que el presupuesto federal para que continúe operando gran parte del gobierno de los Estados Unidos, no se apruebe. La última vez sucedió en el 2013, cuando el funesto Senador texano, Ted Cruz, en un intento por echar abajo el seguro universal, creado por Obama, y conocido como “Obama Care”, utilizó una maniobra denominada “del Filibustero”, donde el orado cuando tiene abierto el tiempo por su partido para hablar sobre un tema, pasa horas y horas haciéndolo, para así evitar que otros legisladores otorguen su punto de vista sobre el tema y que se proceda después a la votación; así el reloj de las votaciones termina y no se llega a ningún acuerdo. En forma contradictoria, mientras Ted Cruz renunció al Senado para correr su campaña presidencial, sí se afilió y utilizó el ObamaCare para él y su familia.

Hoy, el momento político en Estados Unidos (EU) es interesante porque el día 3 de Enero del 2019, cambian las curules de la cámara de Legisladores (Diputados Federales), y la mayoría será ahora Demócrata, y esta vez los integrantes de este parido ya han pactado con minorías Republicanas para no autorizar el presupuesto reclamado por Trump bajo su amenaza, de crear una recesión “crearé ingeniería financiera para generar una recesión”, declaró Trump, irracional e irresponsablemente esta semana.

Como los Senadores Republicanos no desean perder capital político ni quedar mal con su Presidente, esperaran seguramente a que los Demócratas voten en contrario y echarán “la culpa” a ellos de que no haya presupuesto para el Muro; es una vergüenza que los Senadores y Legisladores Republicanos tengan que “armar teatros” y dañar severamente la economía de su país – y de otros países-, por cumplir los caprichos de su Presidente.

De acuerdo a cálculos del 2013, cuando hubo paros parciales del gobierno estadounidense hasta por 15 días, los economistas calcularon una pérdida de unos mil millones de dólares diarios por diversos conceptos, en total unos 15 mil millones de dólares, en aquel entonces, en el 2019 pudieran resultar más la cifra por los daños.

Un Posible Panorama es que en el seguro social (seguro de desempleo y beneficios de retiro) y el Medicare: se envían los cheques programados, pero la verificación de los beneficios y la emisión de tarjetas cesarán.

Si bien es poco probable que vuelva a ocurrir, le presento algunos impactos y afectaciones:

- En 1996, más de 10 mil solicitantes de Medicare fueron rechazados temporalmente todos los días del cierre.

- En 2013, los estados se vieron obligados a afrontar el dinero para programas de subsidios de fórmula, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (asistencia social en efectivo), de hecho, Texas se negó a hacerlo.

- La Administración de Alimentos y Medicamentos retrasó casi 900 inspecciones necesarias para permitir la producción y el comercio internacional de alimentos, aunque los inspectores en la frontera si operaron.

- El Servicio de Parques Nacionales en el 2013, que cerró, y se estimó que esta interrupción llevó a más de 500 millones de dólares en pérdidas de visitantes en todo el país.

Los Institutos Nacionales de Salud no podrán admitir nuevos pacientes o procesar solicitudes de subsidios.

- En 2013, los estados se vieron obligados a afrontar el dinero para programas de como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas y muchos enfermos que requerían Medicare y no pudieron ser procesados porque el IRS – Departamento de Recaudación de Impuestos- para también cesa de cubrir esas funciones.

Si IRS no funciona, no hay nuevas operaciones de Hipotecas, retornos de Impuestos, emisiones de Permisos de Importación o Exportación y muchas funciones importantes para la buena conducción de los negocios internacionales.

Ojalá que la vergonzosa maniobra de sus Senadores Republicanos surta efecto y al final este país continúe operando normalmente. Ah por cierto más de un 38 por ciento de los seguidores de Trump lo siguen apoyando, ¿No es eso ser estúpido?.

¿Usted qué opina distinguido lector?

