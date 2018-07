La difícil tarea de conciliar intereses con la administración Trump

Fuente: Cortesía

Andrés Manuel López Obrador (AMLO, y su reunión con el comité oficial y personal del presidente Donald Trump, podrían definir el futuro de ambos países y tener un efecto de gran resonancia para el comercio internacional, la modulación de la migración y los aspectos binacionales en materia de seguridad.

AMLO es el primer presidente izquierdista elegido como presidente en la historia democrática del país y hoy parece tener un discurso más moderado y conciliatorio con las corrientes derechistas y los actores de los factores productivos y del trabajo, la industria privada y los grandes capitales e inversiones, base insoslayable de nuestra economía.

¿Podría ser esta visita un cambio moderado al discurso del Presidente Trump?

Estimado lector eso aún no lo sabemos, pero de lo que estamos ciertos es que ahora se ha adoptado una visión positiva de continuación del NAFTA/TLCAN y también que apoya el lograr un acuerdo que modifique el pacto comercial en una forma equilibrada.

Al igual que AMLO, Trump también ha sido crítico con el NAFTA/TLCAN y, lo sabemos, amenaza con retirarse del acuerdo argumentando que no es un buen negocio para los trabajadores estadounidenses; por supuesto que en la ecuación no adiciona las grandes ganancias que las empresas estadounidenses en México obtienen, solo apunta su catalejo a la balanza comercial.

La relación entre México y la Unión Americana se ha tensado bajo la administración Trump que ha reprimido con mano dura la inmigración ilegal, y endurecido la aplicación de la ley en los cruces fronterizos, amenazando también con salirse de los acuerdos comerciales y hoy hasta amenaza con retirarse de la organización mundial del comercio OMC/WTO, lo que paralizaría el comercio internacional, creando un caos en el orden económico mundial.

Entonces la pregunta es: ¿Podrá haber un restablecimiento de las relaciones con México a través de una administración al extremo del capitalismo norteamericano representado por Trump y los conservadores republicanos a través de este primer acercamiento?

Siendo puristas podríamos alegar que la nueva administración ha empezado a negociar el futuro de los mexicanos sin una representación formal, hasta pliegos –petitorios o mediatores, han sido entregados y una negociación tan importante no debe dar cabida a errores. Los actores del lado Norte han mostrado en el pasado aprovechar a sus intereses, poniendo fuera de contexto cualquier acción de parte de México para obtener ganancia política.

“Las tensiones subyacentes en la relación siguen vigentes, y esas provienen en gran medida de la Casa Blanca”, dijo Chris Wilson, subdirector del Instituto de México en el Woodrow Wilson Center, a la cadena de NBC; pero dice que el dialogo está abierto y hay que aprovecharlo.

La renegociación del TLCAN podría tener profundos efectos que van más allá de su impacto económico. Aunque México depende en gran medida de su vecino del Norte para el comercio y la inversión, sus contribuciones a Estados Unidos (Eu) son importantes, especialmente en las áreas de migración y cooperación de seguridad, hoy deben de reconocerse esas acciones y participar equilibradamente entre ambos países ya que ahí están los temas de cooperación internacional en aspectos migratorios, de narcotráfico de producción y exportación de armas y adicionalmente México se ha convertido en una ruta de tránsito para cientos de miles de migrantes centroamericanos (salvadoreños, hondureños y guatemaltecos) que están huyendo de la violencia de las pandillas, y de la falta de oportunidades económicas en sus países de origen y tratan de cruzar a EU temiendo por sus vidas y las de sus hijos, incluso afrontando la separación familiar.

Hoy, todos los mexicanos como en las arenas futbolísticas están cerrando filas para apoyar a la selección, al nuevo presidente que democráticamente se ha elegido y que de facto, ha iniciado la transición tomando acciones de gobierno y bajo ese carácter la misión de Trump arribó, ellos saben que hay un cambio apoyado por una mayoría aplastante en México dispuesta a todo, pero lo más importante, para lograr conciliar las relaciones con el país vecino, no el socio económico más importante y donde vivimos casi 40 millones de mexicanos dispuestos a hacer valer la democracia y las instituciones de México, los valores de EU y de las organizaciones mundiales que regulan no solo el comercio mundial, sino que han mantenido la paz; hoy, es momento de la unidad incluyéndonos, y es un mensaje que AMLO debe de hacer llegar: No imposiciones, solo mediando intereses y respeto seguiremos avanzando

¿Así lo cree Usted también estimado lector?

El autor es analista político en Texas, y experto en temas de la frontera México-Estados Unidos.

