Kia se ampara para no dar información

Kia Motors México recurrió a un amparo para que no ser obligada a proporcionar información sobre la instalación de su armadora en Pesquería, de acuerdo con el expediente 303/2017 al cual EL FINANCIERO tuvo acceso.



El recurso legal favorece a la empresa para que no entregue documentos de los acuerdos legales pactados con el ex gobernador Rodrigo Medina y con la nueva administración de Jaime Rodríguez, así como el no permitir el acceso a esta planta para un dictamen pericial.



El amparo fue promovido en el Juzgado Quinto de Distrito, de acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal.



La suspensión provisional fue concedida el 25 de mayo, fecha en que venció el plazo de diez días hábiles para entregar los documentos.



El pasado 11 de mayo, el Juez Óscar Medina ordenó a la armadora entregar la información solicitada a la defensa del ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta, para que sirvan como documentos de prueba.



Emiliano Gámez, abogado del ex funcionario, dijo que en caso de que el Juez de Distrito resuelva que Kia no debe entregar información interpondrán un recurso de revisión.



Al respecto, Kia respondió que no tiene ningún comentario sobre el tema.