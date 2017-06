KIA quiere ganar mercado con postventa

La firma coreana KIA expandirá en su red de 73 agencias automotrices su nuevo sistema llamado Customer Value Innovation System (CVIS), con el cual quiere ganarse la confianza de los mexicanos en la post venta.



Horacio Chávez, director general de la marca en México, dijo que en la última encuesta de J.D. Power salieron en sexta posición entre las empresas mejor valuadas por servicio al cliente, por lo que quieren mejorar esta posición.



“El año pasado implementamos este sistema en 30 agencias, para el 2017 esperamos llevarlo a todos nuestros 73 locales, queremos que exista una mayor confianza en la marca”, destacó el directivo.



Con este sistema, los dueños de un KIA podrán realizar desde su celular citas para revisión y calcular presupuesto, recibir vía correo electrónico el estatus del servicio del automóvil con imágenes y videos, además de poder autorizar el servicio en cualquier lugar y momento a través de la aplicación.



“El diseño, calidad e innovación son un factor muy importante para la marca, la cual, cada vez es más cerca de los consumidores mexicanos”, destacó el managing director de la firma automotriz.



En el estudio de J.D. Power destacan en los primeros cuatro lugares las marcas RAM, Honda, SEAT, Hyundai y Volkswagen como las automotrices no consideradas de lujo mejor evaluadas por atención al cliente en las agencias en la venta de sus unidades, KIA no se encuentra tan lejos de las líderes, al estar en sexta posición.



La marca coreana comercializó en México 26 mil 219 autos en los primeros cuatro meses del año, un aumento de 91.8 por ciento comparado con igual lapso de 2016; esto la coloca como la octava firma más demandada en el mercado.



Chávez dijo que a un año de iniciar operaciones productivas desde Nuevo León, con su modelo Forte, la armadora de autos coreana mantiene su paso firme para lograr una participación de mercado del cinco por ciento en los próximos cinco años.



“Estamos en línea a nuestros estimados por lo que esperamos cerrar en los 80 mil autos vendidos este año, lo que nos permitirá tener una participación cercana al 5 por ciento”, comentó Chávez.



Mencionó que para poder lograr los objetivos de colocación de sus dos modelos insignia –Forte y Rio-, producidos desde Nuevo León, se apoyan con su red de distribución, que a la fecha cuenta con 73 agencias a lo largo del país, logrando una cobertura del 94 por ciento del territorio nacional.



El directivo dijo que los concesionarios ya tienen en construcción una decena de agencias más con las que su cobertura será del 97 por ciento.



“Para este año se estarán abriendo 10 nuevas agencias en el país, lo cual se sumará a su red de distribuidores; con esto se estará alcanzando una cobertura nacional de 97 por ciento”.



También en estas agencias esperan tener disponible el sistema de servicio al cliente.