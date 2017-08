Kia Finance va por el mercado que no puede comprobar ingresos

Kia Finance lanzará en breve un producto crediticio para adquirir automóviles que atraiga al mercado de personas que no pueden comprobar sus ingresos, o que no tienen historial crediticio.



Jorge Corona, gerente de Financiera Kia Motors México, dijo que antes de que concluya el año darán a conocer este nuevo producto que atenderá aquellas personas que trabajan por su cuenta o están en la economía informal.



Se trata de Kia Trust, un programa para los clientes que no cuentan con historial crediticio, o bien, que no tienen manera de comprobar sus ingresos, por lo que ya no tendrán que preocuparse si desean adquirir un automóvil con Kia Finance.



De esta manera se les podrá otorgar un crédito; incluso a aquellas personas que tienen en el buró de crédito una mala nota por alguna circunstancia fortuita que hizo manchar el historial crediticio.



“Claro que nosotros tomaremos el riesgo por lo que la tasa de interés será más alta a la que maneja Kia Finance, pero finalmente este nicho de mercado tendrá una alternativa que hasta el momento nadie lo ofrece”, indicó Corona.



Adelantó también que están en el diseño de otro programa del cual no dio más detalle, ya que está en la etapa de conceptualización.



Recientemente Kia Motors México lanzó el programa de financiamiento Boost que simplifica condiciones y trámites a los clientes.



Con este programa, los solicitantes ya no tendrán que demostrar antigüedad en sus empleos, como actualmente se requiere para cualquier tipo de crédito.



“Va dirigido principalmente a los jóvenes que apenas van iniciando su vida laboral y no cuentan todavía con historial crediticio”.