Kaco New Energy y Mission Solar Energy tras joint venture en NL

Kaco New Energy y Mission Solar Energy exploraron en el estado y la Ciudad de México potenciales negocios con empresas locales que quieran participar en el sector de energía renovable, principalmente la fotovoltaica.



Alejandra Sada, directora de Casa San Antonio en Monterrey, dijo que estas compañías tienen sus centros productivos en dicha localidad y buscan hacer joint ventures en México.



Mencionó que recientemente, las firmas de energía solar, sostuvieron encuentros con pequeñas y medianas empresas de la localidad, sin que se revelara el avance de estos ya que “son negociaciones muy particulares de ellos; nosotros sólo hacemos el acercamiento”.



La representante de la ciudad de San Antonio, Texas para el Noreste del país, explicó que en el caso de Kaco, la empresa está proveyendo al municipio de 400 kilowatts de energía, mismos que se distribuye a la población.



“Es muy importante que se analizara cómo está operando el gobierno (de San Antonio) con compañías de energía para generar su propia energía y proveer a la ciudad”, explicó Sada.



Detalló que, “al manejar energías renovables estás cuidando el medio ambiente, y ahorita me parece un momento importante para nuestra ciudad, de buscar todas las fuentes de energía limpia que se pueda generar y; buscar que cada una de las acciones que se den no afecten el medio ambiente sino al contrario que nos ayuden a limpiar esta cantidad de contaminación y que está generando tantas enfermedades a un buen sector de la población”.



Añadió que “La ciudad de San Antonio tiene mucho interés en cinco industrias estratégicas; su foco de atención lo tienen en tecnologías de la información, seguridad cibernética, manufactura avanzada, energía renovable, aeroespacial, entre otras; y quieren hacer un acercamiento con la industria de Nuevo León, para empezar a ver cómo pueden interactuar conjuntamente”.