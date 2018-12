Justifica “El Bronco” aumento de impuestos

El gobernador Jaime Rodríguez justificó el incremento a los impuestos vehiculares aprobados este miércoles por el Congreso de Nuevo León.

Tras una reunión de seguridad realizada en Allende con alcaldes de la zona citrícola, el Mandatario estatal argumentó que el aumento de impuestos corresponde a que durante los tres años de su gobierno no se había aumentado el refrendo, el cambio de placas o las licencias de conducir.

“Yo le aseguro al pueblo de Nuevo León que esta contribución que van a hacer no será mal utilizada”, dijo.

“Yo quisiera no cobrarle nada a nadie (…) pero sería irresponsable de mi parte no decirle al ciudadano que necesita contribuir. Por tres años no cobramos nada adicional a lo que ya pagaron, pero hoy necesita contribuir”.

Los incrementos aprobados por el Congreso de Nuevo León el pasado miércoles son el refrendo, que costará 3 mil 092 pesos; es decir, subió un 40 por ciento, y las placas, la cual se elevó en un 90 por ciento, y ahora se pagará 883.60 pesos.

La licencia de conducir también elevó su costo en un 60 por ciento, por lo que costará 706 pesos, así como la tarjeta de circulación, la cual incrementó su precio en un 56 por ciento para costar 275 pesos.

El Congreso de Nuevo León también aprobó un nuevo impuesto por emisiones a la atmósfera, el cual costará 11 mil 840 pesos.