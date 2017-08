Jubilados reclaman el pago de sus pensiones

Más de mil 600 personas jubiladas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León no han recibido el pago de sus pensiones tras y temen que se modifique el contrato colectivo con el cual recibirían una cantidad menor, indicó Dino René Martínez García, coordinador nacional del movimiento “Jubilados y Pie de lucha”.



“Somos 80 jubilados por mes en Nuevo León, en un año y nueve meses son más de mil 600 afectados, más lo que se jubilaron antes y aún no reciben un fallo favorable por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje”, dijo.



Señaló que les han dicho que en octubre próximo revisarán su contrato colectivo con el IMSS, pero temen que con esto no lleguen a recibir el 100 por ciento que les corresponde.



Detalló que como trabajadores del IMSS, tienen derecho al pago del rubro de cesantía avanzada y vejez y también a recibir el pago de un fondo social.



“Durante nuestra vida laboral aportamos dinero para poder tener sin problema el pago de nuestra pensión, el rubro de cesantía en edad avanzada y vejez es otro rubro; la cesantía y vejez es una cosa, y el fondo social es otra cosa; en nuestro contrato colectivo nos cambia la forma para el pago de nuestra pensiones.



“Estamos jubilados por un régimen de jubilaciones y pensiones, que está en un contrato colectivo, nosotros no tenemos una pensión como el resto de los trabajadores que gozan de una pensión porque cotizaron en el Seguro Social, la jurisprudencia dice que nosotros tenemos un doble carácter como derechohabientes y como trabajadores del Seguro Social y que por esa razón el fondo debe pasar para fondear nuestra pensión”, señaló.



Indicó que una vez que se revise el contrato colectivo, el pago podría cambiar una vez que el Seguro Social se declare en insolvencia.



“Nuestras pensiones están en peligro por la revisión del contrato colectivo; en octubre de este año se llevará a cabo esto, y las condiciones en las que nos pagan pueden cambiar.



“El IMSS no se puede declarar en quiebra porque es una institución del gobierno; pero se puede declarar en insolvencia y decir que reconocen a los trabajadores pero no tienen dinero para pagar, y con eso se perdería el contrato colectivo y las jubilaciones no existirían como ahora, serían más bajas”, advirtió.



Agregó que de acuerdo con datos del Instituto para el Ahorro Bancario (Ipab) estiman que en el país no se han pagado jubilaciones por dos mil 500 millones de pesos.