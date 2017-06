IP de Nuevo León pagará 500 mil dólares a Exiger Advisory

Empresas de Nuevo León, agremiadas a las cámaras empresariales, aportarán medio millón de dólares para la contratación de la firma de seguridad estadounidense Exiger Advisory, Fernando Turner, Secretario de Economía y Trabajo del Estado.



Explicó que el costo inicial de esta empresa será por un millón de dólares, que será cubierto a partes iguales por el gobierno y la iniciativa privada de la entidad.



Indicó que el próximo 21 de junio, directivos de esta compañía estarán en Nuevo León, la firma tiene el propósito de apoyar a reducir los índices de inseguridad en el estado.



“Creo que va a dar resultados buenos y hay que tener paciencia, pero estamos cambiando el modelo de seguridad del país, es un reto aplicarlo, no es lo mismo de todas las discusiones cuando haces algo.



“Salió bien Nuevo León (en el análisis de seguridad), no está en una posición crítica, estamos dentro de los seis y ocho mejores, tenemos muchos índices inferiores que ciudades americanas, pero podemos mejorar y el estado tiene cosas muy buenas, su policía ministerial es la mejor pagada del país, la policía de fuerza civil es la mejor pagada del país, se les ha dado prestaciones, seguro de vida y casas”, dijo al término de su participación en el evento del Encuentro de Innovación Tecnológica, organizado por Caintra y el Centro de Vinculación Tecnológica.



Comentó que en una visita a Nueva York, tuvieron la oportunidad de ver cómo trabaja la empresa de seguridad, por ejemplo en el manejo de la información, evaluación de los elementos de seguridad, y el cómo se les exige que su actuación sea analítica y no reactiva.



“Nueva York tenía más problemas, tenía una policía corrupta, un índice de criminalidad enorme, tenían cárceles sobre pobladas, tenían un sindicato de policías, que protegían a policías corruptos, y lo resolvieron, aquí tenemos menos problemas y debemos resolverlos”, indicó.



Comentó que en la entidad, se cuenta con un aparato de justicia razonablemente bueno y un problema de sobre población en las cárceles.



“Hay mucha gente en las cárceles que no debería estar, gentes mal juzgadas que pueden estar en su casa, si invertimos en brazaletes de seguridad mucha gente puede estar en su casa”, aseguró.