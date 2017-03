Dada la experiencia y grado de avance que Canadá tiene respecto a México en temas como el energético, aeroespacial y agroalimentario, representantes de las provincias de Ontario y Alberta se reunieron con miembros del Clúster de Energía de Nuevo León a fin de que puedan alcanzar proyectos de inversión o asociación.



Klaus Buttner, director general de la oficina de Alberta en México, señaló que en lo que respecta a su provincia se está buscando hacer lazos comerciales con compañías de Nuevo León enfocadas en el sector agroalimentario y energía, las dos principales vocaciones de la región.



“En tema de atracción de inversiones, Monterrey tiene muchos grandes grupos que tienen presencia en energía y agroalimentario, estos son los dos principales sectores que en Alberta estamos impulsando. Al participar en eventos como estos vamos a desarrollar oportunidades de comercio entre empresas, instituciones, así como de inversión”, dijo.



Buttner mencionó que otro de los sectores relativamente nuevos pero en los que también pueden intercambiar mejores prácticas con compañías de la localidad es el aeroespacial con un enfoque al uso de drones.



Para esto, una delegación de empresas albertenses visitará la ciudad para reunirse con el Clúster Aeroespacial de Nuevo León.



“Queremos ver qué podemos desarrollar con las empresas que vengan a Monterrey, así como oportunidades de inversión y asociación, entre otras.



“Un gran enfoque para nosotros son los drones, es un área donde estamos bastante desarrollados. Estamos buscando socios para ver cómo adaptar esos servicios al mercado mexicano”, señaló.



Mencionó que algunas de las aplicaciones en donde se puede aprovechar su uso es en la industria minera, seguridad militar y vigilancia; en éste último dijo, sería de mucha utilidad “en el monitoreo de los ductos. Como nuestras empresas no son tan grandes y no tienen mucha experiencia, en México están buscando socios aquí, es una de las cosas que queremos hablar con el clúster aeroespacial para ver lo que podemos hacer”.



El directivo agregó que “no sólo nos estamos concentrando en el sector energético, aunque ya hay empresas que estuvieron participando en las rondas pasadas, y el 60 por ciento de nuestras actividades son dedicadas al petróleo y gas, sino también nos interesa el tema de tecnología en general, puede ser la de comunicación e información, ciencias de la vía, entre otras”.



Señaló que la expectativa del actual gobierno de Canadá es diversificar la economía y aprovechar todas las oportunidades que no se habían tomado.