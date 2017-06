Invierten 5 mmdp en Punto Valle The Town Center

Con una inversión de cinco mil millones de pesos, el complejo de usos mixtos Punto Valle The Town Center, que estará ubicado en San Pedro Garza García y que será inaugurado en la primavera del próximo año, se apunta para ser uno de los más importantes de Monterrey.



“Es increíble que San Pedro, siendo uno de los municipios más ricos de México no tenga un centro urbano donde la gente pueda ir a realizar diferentes actividades como compras y entretenimiento”, comentó Ana Garza, socia al frente del proyecto.



El complejo contará con un área bruta rentable (ABR) de casi 90 mil metros cuadrados (m2), distribuida en un centro comercial y un complejo de oficinas.



Además tendrá un hotel Westin con 180 habitaciones y un Cinépolis con 19 salas.



“Tenemos una planta de gastronomía con más de 10 mil m2 de restaurantes. No tenemos tiendas departamentales, sino subanclas, pues hoy en día las marcas de fast fashion generan un ambiente con mucho más tráfico que una departamental tradicional”, agregó.



El mall estará dividido en ocho categorías: Shopping, Offices, Playground, Restaurants & Bars, Entertainment, Convention Center, Concierge y Hotel.



“Es uno de los proyectos más grandes de la República, son 290 mil m2 de construcción, con 90 mil m2 de ABR. Está financiado con una parte de los desarrolladores, inversionistas constructores y apalancamiento”, dijo Juan Carlos Durán, otro de los socios.