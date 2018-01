Investigan 9 mil mdp de cuentas de Egidio Torre en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps.- La Auditoría Superior del Estado en Tamaulipas y la Contraloría Gubernamental investigan poco más de nueve mil millones de pesos aplicados durante el Gobierno de Egidio Torre Cantú, informó el Contralor Mario Soria Landeros.



Explicó que algunas de las observaciones realizadas por esta dependencia a las cuentas de la anterior administración prescribieron y al no ser aclaradas, se actuará conforme a lo que corresponda.



Son más de nueve mil millones de pesos de prácticamente todas las secretarías de la anterior administración que fueron observadas por gastos no claros, excesivos, desvío de recursos, entre otros.



“Son prácticamente todas (las secretarías), unas más y otras menos, hubo de todo; algunas ya están prescribiendo y se va a empezar a actuar, otras aún tienen algunos días más”, comentó.



El Fiscal de los recursos gubernamentales pidió paciencia para dar a conocer los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo, destacando que nunca se había realizado un trabajo como el que esta administración ahora realiza.



“Tenemos que agotar todas las posibilidades, no es que exista un vacío, estamos trabajando de manera profunda y lo que sí les garantizo es que, lo que se ha hecho hoy nunca se había hecho en la historia, nunca se había observado 25 mil millones de pesos a una administración”.



Por su parte, el Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista señaló respecto a las investigaciones que se llevan a cabo de la anterior administración estatal, que será el Fiscal Anticorrupción quien lleve a cabo el procedimiento que corresponda, “ese es un procedimiento que estará llevando a cabo el Fiscal Anticorrupción y la Contraloría”.