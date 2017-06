Interponen queja por consulta ciudadana sobre fotomultas

Tras iniciarse el proceso para la consulta ciudadana en Guadalupe, un ciudadano interpuso un recurso ante la Comisión Estatal Electoral, en contra de esta consulta, informó Alfonso Robledo, impulsor de esta iniciativa.



“El pasado jueves 1 de junio, recibimos una notificación por parte de la Comisión Estatal Electoral sobre un recurso interpuesto por un ciudadano en contra de la consulta sobre las fotomultas en Guadalupe.



“Existen otros recursos interpuestos por más ciudadanos, los cuales tienen el objetivo de impedir que se lleven a cabo las consultas que hasta el momento han sido aceptadas y que están en la etapa de levantamiento de firmas”, señaló el también ex candidato a la alcaldía de Guadalupe por el PAN.



Aseguró que el recurso interpuesto no prosperará.



“No obstante, no podemos evitar hacer al menos un extrañamiento sobre esta situación, que más bien parece una maniobra por parte de algunos alcaldes que ya cobran este tipo de multas y que, con el fin de seguirlo haciendo, intentan impedir ese nuevo mecanismo de participación ciudadana”, explicó.



Reconociendo que todos tenemos el derecho de opinar y ser escuchado, lo que no se vale es maniobrar para intentar callar la voz de miles y miles de ciudadanos, que, ante estos abusos, ahora disponen de las consultas ciudadanas como medio para manifestarse y hacer oír su voz”, dijo.



Robledo ha señalo que la instalación de las fotomultas es una medida falsa de cuidar la seguridad”, y es recaudatoria al ser instaladas en avenidas donde existe mayor flujo de vehículos.



Ha argumentado que una sola cámara del equipo de las fotomultas puede flashear hasta 100 veces por hora.