Interpondrían revisión ante amparo promovido por Kia

El abogado Emiliano Gámez, defensa del ex tesorero Rodolfo Gómez Acosta, explicó que en caso de que el Juez de Distrito resuelva este 23 de junio, que Kia Motors México no está obligada a entregar información, interpondrían un recurso de revisión.



“Voy a interponer el recurso de revisión, porque no puede estar la seguridad documentaria de una persona física o moral, por arriba del derecho de defensa de un acusado que está en peligro su libertad; al sopesarse los valores que la ley contempla tiene mayor entidad la libertad de una persona, por eso, a fuerza tienen que hacerlo, ¿cuándo?, no sé.



Lo que diga el Colegiado va a ser la última palabra.



“Seguramente Kia va a interponer el recurso de revisión para que siga suspendida , para que siga surtiendo efecto la suspensión definitiva, es decir, para que no se le obligue entregar ni permitir la entrada en nada”, advirtió.



El abogado, comentó que este tipo de amparos, alarga y limita el proceso de la investigación.



“Si Kia tuviera la intención de demostrar que sí ha cumplido con todos los compromisos que celebró con el gobierno de la administración pasado, pues debería dar copias”, dijo.



Por su parte, el experto y abogado Jorge Ruiz Velasco, coincidió en que la postura de Kia es una estrategia para alargar el proceso y señaló que en este tipo de casos las solicitudes de información deben ser precisas.



Kia Motors México, a través de su representante legal José Antonio Castelazo Albín, recurrió a un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito para no entregar información que le fue ordenada el pasado 11 de mayo.



La armadora coreada debió entregar documentos sobre la instalación de su armadora en Pesquería, información sobre los acuerdos legales con el gobierno de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez Calderón, debió permitir el acceso a su planta para un dictamen pericial, y también estaba obliga a proporcionar datos sobre el domicilio de tres directivos de la armadora, quienes ya han sido citados.



Kia Motors informó que no tiene comentarios sobre este tema.