Inteligencia Financiera con PNL

Estimados lectores, un gusto saludarlos, desde un principio cuando tuve la oportunidad de escribir esta columna siempre quise enfocarme más que analizar los mercados financieros y cómo afectan a nuestras inversiones, a contribuir en algo que aporte a elevar la cultura financiera de forma profunda.

Así, caí en cuenta que la combinación de la inteligencia financiera con el PNL (Programación Neurolingüística) es un sistema con el cual se contribuye mucho a vencer el miedo para poder lograr un éxito financiero.

“No hay riqueza sin que haya asumido el riesgo”, dice una frase. La verdad de las cosas es que vivimos en un país conformista, donde la calidad de educación de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) nos lleva a un nivel en donde estamos en el último lugar, la personas dependen que el gobierno les proporcione todo o que la iniciativa privada se encargue de ellos, con esa mentalidad es la que hay que lidiar.

Queremos ganar mucho sin invertir ¿Hasta cuándo vamos a cambiar esta mentalidad y darnos cuenta de que todo tiene un precio?

Las personas piensan que con el sueldo que perciben de una empresa tienen todo seguro, cuando la realidad de las cosas es que el sueldo es un dinero prestado ya que en cualquier momento te pueden liquidar o puede venir un reajuste de personal y ya no tienes esa estabilidad “segura”, peor aún no hay ambición, están años y años con el mismo puesto sin generar más y mi pregunta es: ¿Qué es la felicidad para usted estimado lector? Tener éxito financiero no es trabajar mucho, sacrificar todo su tiempo a un trabajo, hoy por hoy el éxito financiero es gastar, viajar, ir a buenos restaurantes.

En las finanzas personales por mucho tiempo la primera regla te decía: haz un reajuste de gastos, y así le evitaban a la gente disfrutar de la vida, esa regla ya no funciona, hoy yo me enfocaría en generar más ingresos y no recortar gastos.

Estoy convencido que el ingreso pasivo es la mejor estrategia de finanzas personales ya que cuando lo trabajas con el tiempo puede representar el 90 por ciento de tus ingresos totales dejando solo el 10 por ciento de los ingresos para tu actual salario fijo.

El que no maneja sus inversiones no maneja sus emociones, la aversión al riesgo en México está mal enfocada, desde chicos nos enseñan del peligro, del miedo y crecemos así evitándolo, vivimos en un país con el mayor número de pobreza extrema donde tener una carrera o tener maestría no es suficiente para vivir con calidad de vida.

Cuando entendamos que los intentos y los errores son la clave de acercamos al éxito de vida, ahí es entonces cuando tendremos otro chip y lo más seguro es que pueda usted lograr su libertad financiera y el éxito.

Algo que manejamos en PNL (Programación Neurolingüística) es el propósito de vida, para qué nacimos, para qué soy bueno, qué necesita la gente, qué talentos tengo.

Cuando hayamos identificado nuestro propósito de vida y asumimos riesgo y nos enfrentemos al miedo, ahí es cuando estarás entrando a un nuevo mundo donde el dueño de su tiempo es usted mismo y estará en sus manos su felicidad.

Por arriba de la felicidad hay más felicidad, no dependa de un sólo salario, por encima de estar bien puede estar mejor, el objetivo es no conformarse a nada, viva una vida extraordinaria y no sobreviva a su vida.

Reprogramemos nuestras vidas y busquemos el propósito de vida.

El autor es Director de Columbus MX Asesores y autor del libro “Tu presente definirá tu futuro”.

