Integran mapa de delitos en comercios del sur de Tamaulipas

TAMPICO, Tamps.- Se inició un levantamiento de datos en los comercios de la zona conurbada con la intención de elaborar un mapa donde se integre información de robos y otros delitos que no son denunciados.

Bertha Salinas, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia, señaló que participarán seis mil comercios en este trabajo y les pidió su colaboración a los empresarios para recabar la información.



“Se lleva a cabo la estrategia, necesitamos la confianza de los comerciantes y les hago un llamado para que respondan a esta encuesta, creo que es muy importante saber el nivel de violencia con que se cometen los atracos”, dijo la coordinadora.



El levantamiento de datos está coordinado por las tres Cámaras de Comercio de Tampico, Madero y Altamira, con ello se busca obtener los datos de los hechos violentos, sobre todo de robo, ya que muchos de ellos no se denuncian.



Salinas señaló que se necesita conocer esta información para que haya una utilización racional de los elementos que se tienen de seguridad.



La intención de este ejercicio es tener un mapa del horario de las zonas y modus operandi de este tipo de hechos delictivos, explicó Salinas.



“No importa que no denuncien, importa que en esta encuesta nos contesten para que en la Mesa de Seguridad se le pueda dar al Observatorio Ciudadano todos esos datos, donde hay un conjunto de gente que se dedica a la estadística.



“Con ello se puede elaborar un estudio que se le entregue a las distintas corporaciones que operan en la localidad de como vemos el mapeo delincuencia”.



Advirtió que se busca evitar que haya más víctimas tanto comerciantes como la gente que va a los establecimientos, ya que muchas veces llegan y les quitan celulares, sus joyas y la bolsa a la gente que está esperando pasar a comprar algo.



“Es muy importante saber el nivel de violencia con que se cometen los atracos, una de las preguntas que se va incluir es si se usó un arma y que tipo si fue pistola para poder tener la información más real posible”, aseveró.