Instan a no “empanicarse” ante declaraciones de Trump sobre el TLCAN

México debe evitar “empanicarse” ante las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), dijo Ramón Xilotl, embajador y presidente de la Asociación de Servicio Exterior Mexicano (ASEM).



“Me siento optimista porque la actitud del Ejecutivo de Estados Unidos no es un acto intimidatorio, sino más bien es un blofeo donde el peor error que pudiera cometer México es “empanicarse” y precipitar las cosas; en este momento creo que México está actuando con mucha serenidad y mente fría, además muy adecuadamente”, añadió el diplomático.



Los funcionarios mexicanos siguen negociando en las esferas oficiales y los canales establecidos en la administración estadounidense y canadiense, pero hay que reconocer que son irritantes esos tuits y declaraciones que hace el mandatario estadounidense de manera estridente.



“Creo que es una parte de intimidación y donde México no debe apanicarse; yo estoy más optimista, porque México no está solo. El país se ha transformado, ahora tiene una cauda de derechos y obligaciones.



Si llega a ver una diferencia que obligue a cambiar el escenario que más favorezca a los tres países estamos preparados, porque tenemos socios comerciales en forma unilateral y regional y donde colocaríamos nuestras mercancías de forma libre”.



Xilotl Ramírez, consideró que si nuestro principal socio se pone sus moños no sería una catástrofe ni el acabose, porque hoy se tienen oportunidades de seguir colocando mercancías y continuar la relación comercial, subrayó el embajador que participó en el panel “Tratados internacionales”, dentro del foro Industrial Summit 2017.