Insta Movimiento Vial a reestructurar el sistema de fotomultas

Los alcaldes del área metropolitana de Monterrey tendrán que reestructurar la implementación del sistema de fotomultas y establecer todo un procedimiento en aras de que se cuide la legalidad y garantía de audiencia, si esto se logra se podrá eliminar esa mala percepción que existe de que las fotomultas son meramente recaudatorias y no una medida de prevención de accidentes viales.



Ervey Cuéllar, presidente de Movimiento Vial Ciudadano, dijo que la Asociación Metropolitana de Alcaldes en Nuevo León deberá llegar a un acuerdo generalizado pero bien intencionado, que no sea con ánimos recaudatorios, ni fines políticos, sino una medida de tipo prevención y no represivo.



“Tendrán que hacer un trabajo de fondo para quitarle la mala percepción y fama que tenemos todos los ciudadanos a ese sistema, y la única manera de hacerlo es explicando bien y exhaustiva el uso e instalación de este tipo de mecanismos”, indicó.



Reconoció el fallo que emitió un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al establecer que no se respeta el derecho de audiencia, dio luz verde para que se concedan suspensiones de amparo contra las fotomultas.



Cuestionó la falta de seriedad por parte de los municipios de revisar y notificar a los implicados.



“Creo que es una cuestión de forma, dada la rapidez con que se implementó el sistema de fotomultas, pensaron que no iba a ver tanto problema como se está presentando en la actualidad”, comentó el especialista. La instalación de las fotomultas le faltó pluma, una buena redacción y asesoría.