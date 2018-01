Insta MC a sampetrinos y regios a ampararse en contra del predial

Movimiento Ciudadano lanzó un llamado a los habitantes de San Pedro y Monterrey a ampararse contra los aumentos del predial que fueron aprobados desde diciembre de 2016 en el Congreso del Estado.



El dirigente Samuel García y la diputada Mariela Saldívar acudieron al mediodía de ayer al Ayuntamiento de Monterrey, donde realizaron el pago del impuesto.



“Estamos notando que hoy, que la gente llegó a pagar el predial, si comparamos con 2016, se notan los golpes que nos dio el PRI y el PAN hace dos años”, indicó García.



Expresó que ese año, la bancada del partido tricolor y del blanquiazul aumentaron el predial, el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y ahora el ciudadano se topa con aumentos de hasta el 60 por ciento en el pago del predial, como fue el caso de la diputada Mariela Saldívar.



“En mi caso, en el 2016 pagaba mil pesos y ahora me sale a pagar mil 272, un aumento del 30 por ciento (por bimestre)”, expresó García.



Pero además, dijo que el Municipio de Monterrey le cobra recargos y actualizaciones que no están estipulados en la Ley, que dan un total de 60 mil pesos.



“Cuánto ciudadano que no es experto en materia fiscal, viene, paga y lo atoran, y lo peor, ese servicio no se ve en la calle, no se refleja en seguridad”, indicó el también diputado local.



García Sepúlveda mencionó que en la sede de Movimiento Ciudadano, ubicada en Barrio Antiguo y la Casa Ciudadana que está frente al Palacio Municipal de San Pedro, habrá dos abogados quienes atenderán a los inconformes.



“Tenemos a partir de hoy dos abogados especialistas, con que lleven su pago los podemos amparar, tenemos tres jurisprudencias a favor de que el predial en Nuevo León es inconstitucional. Hay que darle una lección al PRI y al PAN, no se vale abusar”, indicó.



Señaló que los interesados sólo requieren una copia certificada del pago y firmar el amparo colectivo.



“Tenemos 15 días hábiles a partir del pago, es decir, va a vencer por ahí del 5 de febrero. Invitar a todo el mundo a que no solapen injusticias y no gasten de manera desmedida el dinero de su bolsa”.