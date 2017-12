Inseguridad y dólar caro impulsan ventas en México

Pese a que el 73 por ciento de los regios señaló que realizarán sus compras navideñas en México, no son las ofertas ni la calidad de los productos, su principal razón para consumir en el país, sino la inseguridad en las carreteras y el dólar caro.



Datos de una encuesta realizada por la firma Focus Consulting Group, indica que sólo el 16 por ciento ha considerado viajar al vecino país para comprar sus regalos de temporada.



El 77 por ciento de las personas consultadas indicó que el dólar caro sí representa un obstáculo para viajar a Estados Unidos (EU), cifra superada por el 89 por ciento que opinó que la inseguridad en las carreteras es el principal freno para sus compras.



Para estas ventas navideñas, el 21 por ciento de los nuevoleoneses prevé gastar entre mil y tres mil pesos, mientras que el 20 por ciento dijo que entre tres mil y seis mil pesos, y un 18 por ciento opinó que entre 500 y mil pesos.



Estos mismos factores influyeron en eventos recientes como el Black Friday, en donde el 17 por ciento de los regios entrevistados mencionó que acudió a EU para comprar en este programa, mientras que el 83 por ciento aseguró que no se trasladó a este país.



Las personas que no viajaron, los cuales fueron la mayoría, dijeron que fue porque el dólar está caro, en un 28 por ciento; en segundo sitio, el 23 por ciento consideró que les resultaría con un mayor gasto este viaje; en un 13 por ciento opinaron que decidieron no trasladarse por la inseguridad y otro porcentaje similar indicó que no tienen visa.



En contraste, los que decidieron ir al vecino país, apuntaron en un 30 por ciento que acudieron para encontrar una mayor variedad de productos, el 26 por ciento consideró que en el Black Friday encuentran mejor calidad en los artículos, y 21 por ciento mencionó que existen descuentos atractivos.



Los enseres que en su mayoría se adquirieron en dicho evento, son electrónicos, en un 27 por ciento y ropa en un 23 por ciento.



La encuesta señaló que el 33 por ciento de los regios realizaron compras durante El Buen Fin, mientras que el resto no participó.



Algunos de los argumentos que dieron los regios para no comprar en este programa fueron: la falta de presupuesto en un 29 por ciento; el 26 por ciento opinó que no encuentran ofertas reales, mientras que el 25 por ciento opinó que no necesitaba nada para comprar.



Cabe destacar que los productos más adquiridos en estas fechas, fueron pantallas de televisión, en un 29 por ciento, en segunda posición destacan los electrodomésticos con un 26 por ciento, mientras que en tercer sitio destacan los viajes en un 25 por ciento, en cuarto lugar destacan los juguetes para niños en un 16 por ciento.



En promedio el gasto invertido en estas compras fue por menos de 300 pesos, en un 26 por ciento, mientras que un 21 por ciento de las personas consultadas gastó entre tres mil y seis mil pesos, y un 18 por ciento optó por invertir entre mil y tres mil pesos

1 CYBER MONDAY, VENTAS ELECTRÓNICAS Otro de los eventos que se realiza en estos últimos meses, es el Cyber Monday o Ciberlunes, que se caracteriza por las ventas en línea, sin embargo, el número de los clientes es reducido, de apenas una participación del seis por ciento de los regios, revela la encuesta, y un 94 por ciento que dijo no comprar.



Las personas que dijeron no adquirir productos señalaron que no les gustan las compras por internet, en un 43 por ciento; mientras que el 26 por ciento señaló que no confían en este medio, y el 15 por ciento apuntó que les agrada tocar y ver lo que compran.



Entre los artículos más adquiridos vía online, destacan los electrónicos en un 24 por ciento, en 23 por ciento regalos, mientras que en un 14 por ciento adornos navideños y 13 por ciento juguetes.



Se realizaron 500 encuestas telefónicas en Nuevo León. Las entrevistas se realizaron del seis al nueve de diciembre de 2017, en diferentes horarios del día y noche, por encuestadores y supervisores previamente capacitados.



El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio. Con un nivel de confianza del 95 por ciento, se obtiene un margen de error de 4.90 puntos porcentuales.

1 Ante competencia desleal, necesario desincentivar el comercio informal El comercio local podría ser impulsado si se desincentiva la informalidad y también si se tuvieran apoyos fiscales, aseveró Jorge Emilio Garza Treviño, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Monterrey.



“El IVA en Estados Unidos es de 8.75 por ciento, mientras que aquí en México es de un 16 por ciento, entonces sí hay una diferencia, (además) te pueden regresar parte de ese impuesto y aquí no se tiene esa devolución.



“Que se actúe en contra del comercio informal, que se dé más apoyo al sector formal y desincentiven al comercio informal”, dijo.



Coincidió en que el dólar caro ha apoyado a las ventas locales, debido a que esto representaría un gasto adicional para las familias por los traslados para acudir al vecino país.



“El dólar está caro, el que tenga que pagar el consumidor 18.50 o 19 pesos por dólar, hace que vea el producto de aquí en México; donde lo puede conseguir más barato, entonces, por un lado el dólar caro y la inseguridad en las carreteras hizo que mucha gente dijera pues no vamos al Black Friday (que se celebra después de El Buen Fin) y compre en el país.



“Si le agregas los costos que tienen las familias como el gasto del hotel, las comidas, y ese dinero que invierte lo puede destinar a adquirir productos aquí y se ahorra el costo del transporte”, señaló.



Destacó que como gremio empresarial han visto un mayor esfuerzo en los comerciantes para cautivar a los consumidores y que sean más eficientes en sus negocios.



“Los proveedores aportan y o reducen los precios en esta temporada y eso hace que salga más baratos y le meten mucha creatividad y las ofertas son reales, y ayuda para que consuman más aquí”, aseguró.



En cuanto a las compras que se realizan en línea, como en las del programa Ciberlunes, consideró que los negocios deben estar preparados para esta tendencia que aumentará en los próximos años.



“Es una tendencia al futuro de que se compre en línea, y los comerciantes tienen que estar preparados para esto, porque vemos que ahorita son los jóvenes lo que lo usan, pero a la larga serán más las personas que lo utilizarán.



“Queremos que el consumidor compre las cosas que realmente necesita, que sean cosas duraderas y que si lo hace con tarjeta de crédito vigile también los pagos porque es fácil endeudarse, pensamos que el consumidor puede gastar un poco más, pero que sean en productos que necesita”, concluyó.