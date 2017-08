Inseguridad y dólar a la baja apoyan ocupación hotelera de Laredo, Tx

La reciente baja tipo de cambio del peso frente al dólar y el factor de inseguridad ha propiciado que Laredo, Texas sea uno los cruces fronterizos más visitados por mexicanos, particularmente regios, dijo Blasita J. López, directora del Centro de Convenciones y Visitantes (OCV) de esta ciudad.



“El nivel de ocupación en los hoteles llegó a 71.2 por ciento en junio de este año, 7.3 puntos porcentuales más que el nivel de 63.9 por ciento que se tuvo en el mismo mes de 2016, de acuerdo a estadísticas públicas, en este lapso el mismo indicador ha caído 9.8 puntos en McAllen, 9.5 puntos porcentuales en Pharr/Hidago y 11.6 puntos porcentuales en Mission, Texas”, indicó López en entrevista.



Agregó que este repunte se ha acrecentado desde marzo a la fecha, situación que coincide con la apertura de The Outlet Shoppes at Laredo, bajo la presunción que este repunte principalmente es impulsado por visitantes que vienen de México y algunos otros del sur de Texas.



“Hay un incremento en el nivel de visitantes desde que se dio la apertura de los The Outlet Shoppes at Laredo, desde marzo en adelante hemos sentido que hay más gente que llega a la ciudad, un indicador es el nivel de ocupación hotelera, sin duda, existe una relación directa entre la apertura de este centro comercial con el repunte de visitantes.



“Con este nuevo centro comercial en el centro de Laredo estamos recibiendo más visitantes que se quedan en Laredo para hacer shopping y otras actividades turísticas”, explicó López.



La directora de la OCV de Laredo, dijo que este año hemos realizado una estrategia de difusión para mostrar todas las opciones turísticas que tiene Lerdo ya sea en shopping y en hospedaje para nuestros visitantes, no sólo con la reciente apertura de The Outlet Shopes, sino también con el Mall del Norte y los diferentes hoteles que se encuentran distribuidos en la ciudad y en el centro de Laredo.



Adicionalmente la ciudad está trabajando con un colaborador muy cercano que es el departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).



“Con el CBP queremos saber qué es lo que está funcionando y qué no y así ayudar al visitante regio que tipo de servicio requiere, si es de visita a la ciudad o para el trámite de sus permisos turísticos, queremos ser facilitadores de servicios a nuestros turistas regiomontanos y del todo el Norte de México para que sepan que estamos trabajando con el CBP y que somos el medio para resolverles cualquier eventualidad.



“Buscamos alcanzar y lograr eficiencias en los tiempos de cruce, sobre todo esperando que se termine de remodelar el puente y así tener funcionando ambos puentes”, explicó.



López señaló que todos los turistas que lleguen a Laredo serán recibidos con mucho entusiasmo y alegría y con mucho orgullo de la reciente inversión que significó The Outlet Shoppes at Laredo.



“Horizon Group Properties y CBL & Associates Properties, Inc. invirtieron 125 millones de dólares (mdd), más otros 200 mdd que ha destinado el municipio en la remodelación de infraestructura y compra de propiedades, lo que generó un monto global de 325 mdd para el arranque del rescate turístico del corazón de la ciudad”, detalló López.