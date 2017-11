En el tema de la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC), existe una cláusula la cual ser refiere a una renovación en las inversiones cada determinado tiempo, y es un aspecto que preocupa, señaló Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin.



“Hay un detalle para tener cuidado con los inversionistas que es esa propuesta de la cláusula de terminación o renovación cada cinco años, sabemos que hay muchas inversiones y la mayoría no se toman en ese espectro, esa cláusula deberá de revisarse para saber qué es lo que se propone, si es para todo el tratado o para algunas partes; son partes contenciosas y las estamos trabajando”, explicó durante una rueda de prensa posterior a la junta mensual de Caintra.



Indicó que existen lineamientos que podrían considerarse contrarios a lo que estable la Organización Mundial del Comercio (OMC), también señaló que la industria de Estados Unidos tampoco está de acuerdo a la cláusula de inversiones.



“Hasta donde sabemos, no (están de acuerdo las empresas de EU) porque atenta contra la certidumbre para la relación e inversiones.



“Hay una serie de cuestiones que no deben de proceder porque son ilegales si uno los considera a la luz de lo que dice la OMC, se debe decidir si se matizan o se quitan de la mesa; las cuestione de solicitar dólar por dólar no es el código de la OMC la estacionalidad para determinar el daño”, detalló.



Comentó que la expectativa en la discusión de la quinta ronda sobre el Tratado de Libre Comercio, la cual se realizará en México la próxima semana, es positiva.



“Hay tres o cuatro señales positivas; una es la cuestión de que las negociaciones siguen”, explicó.



BRONCO DISTRAÍDO

Por su parte, Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de Caintra, explicó que el hecho de que el gobernador Jaime Rodríguez solicite firmas para sus aspiraciones presidenciales representa una distracción para su gobierno.



“Es un hecho que el Gobernador va a sus aspiraciones y que lo distrae; lo hemos dicho, que necesitamos un Gobernador de tiempo completo, es una distracción que el Estado no lo merece, y esperemos que se decida si se va o se queda.



“Que ya le pregunte a la ciudadanía, si se queda debe trabajar, que se defina lo más pronto posible”, señaló el representante de los industriales en el estado.