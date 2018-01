Innovación será el principal impulsor de la economía en EU

La economía en los Estados Unidos está muy fuerte en este momento y la reforma fiscal propiciará el retorno de inversiones a la Unión Americana; sin embargo, aunque la nueva legislación fiscal proporcionará incentivos algunos sectores productivos, lo que serán los principales impulsores del futuro crecimiento económico serán la tecnología y la innovación, señaló Jonathan Levin, Decano de la Escuela de Postgrado de Negocios de la Universidad de Stanford.



Sobre las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), sostuvo que el ambiente que prevalece en los Estados Unidos es también de incertidumbre.



__¿Sobre el tema de inmigración qué impacto ven ustedes en el futuro?

__ En Stanford tenemos una preferencia muy clara queremos ver el flujo libre de personas y de ideas para traer gente de todo el mundo, nosotros creemos que esto crea el ambiente profesional y también el tener investigadores, académicos de todo el mundo. Estamos comprometidos con esto sin importar cuales vayan a ser los resultados en el tema de inmigración en los Estados Unidos.



__¿Cómo ve este año para la economía de EU?

__ Es impredecible, es más fácil predecir lo que ya aconteció. Pero dos aspectos que sobresalen, en Estados Unidos, la economía está muy fuerte, el desempleo es bajo y el crecimiento es fuerte. La Bolsa de Valores extremadamente alta y al mismo tiempo hay mucha incertidumbre producida algo por cuestiones económicas y otro tanto por lo político.



__¿Esta incertidumbre tendrá también que ver con la renegociación del TLCAN?

__ No puedo ni predecir lo que pasó ayer. Así que lo dejamos con incertidumbre.



__¿Con TLCAN o sin TLCAN seguiría esta integración, desde el punto de vista de la educación?

__ En Estados Unidos tenemos un debate sobre el tema de inmigración y desde el punto de vista de Stanford tenemos una preferencia muy clara, queremos ver el flujo libre de personas y de ideas, traer gente de todo el mundo y eso para nosotros esto crea el ambiente profesional que es el mejor.

Estamos comprometidos con eso sin importar cuáles vayan a hacer los resultados en este tema de inmigración.



__¿Qué impacto tendrá la reforma fiscal en Estados Unidos?

__ Es una respuesta complicada porque esta legislación se compone de varios puntos; sin duda creará más incentivos para algunos negocios que les permitirá crecer y también atraerá inversiones, será el retorno de capitales. Pero a su vez, traerá consecuencias que no intencionadas.

No obstante, de lo anterior, los impulsores importantes de la economía estadounidense serán innovación y tecnología, ambas incidirán más que la propia reforma fiscal para el crecimiento económico en los próximos 20 años.



__¿Les preocupa en EU si llega a ganar AMLO las elecciones presidenciales?

__ No importa quién sea el futuro Presidente de México, nosotros queremos seguir teniendo los mejores alumnos de México en Stanford.“En EU tenemos un debate sobre el tema de inmigración y en Stanford tenemos una preferencia muy clara, queremos ver el flujo libre de personas y de ideas”