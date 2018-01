Injustificada una virtual alza al precio de la tortilla

En momentos en que la inflación alcanza máximos históricos de los últimos 16 años (6.63 por ciento, a noviembre), los comerciantes de tortillas y el gobierno se enfrascaron en un cruce de declaraciones sobre un virtual incremento en el precio de la tortilla.



La delegación en Nuevo León de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cerró filas y apoyó lo expresado por la Secretaría de Economía, al considerar que no se justifica dicho incremento, dado que el precio de la tortilla se vino ajustando a lo largo de 2017.



Además, agregó que no permitirán especulaciones en el precio de este producto que es básico para la alimentación de los mexicanos.



Rogelio Cerda Pérez, Procurador de Profeco en la entidad, dijo que aunque en Monterrey y su área metropolitana no han registrado incrementos en el precio de la tortilla, estarán al pendiente de cualquier abuso que se dé por parte de los comercios.



“Vamos a ser celosamente vigilantes de que los precios no sólo de la tortilla sino de los productos de la canasta básica no se muevan”.



El procurador calificó de infundada la declaración que hiciera el líder de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, “es un anuncio sin sustento, académico y alejado de un análisis económico que justifique su postura, al anticipar que el precio de la tortilla se incrementará. Nosotros como autoridad vigilante hemos hablado con ANTAD y con otros líderes del gremio de productores de la tortilla y nos han manifestado que no están de acuerdo y que no aumentarán el precio de la tortilla”.



Reiteró que no existen condiciones que avalen un incremento, ni siquiera el argumento de los energéticos.